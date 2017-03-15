«Амиком» представит систему «умный дом» от EZVIZ на выставке Securika / MIPS

Новости участников портала \\ 17.03.2017 16:40 \\ ООО «АМИКОМ ТРЕЙД» \\ Москва

Продукция EZVIZ будет представлена на выставке Securika / MIPS 2017, которая пройдет в ЦВК Экспоцентр с 21 по 24 марта. На стенде «Амиком» №В207 гости смогут познакомиться с комплексом «умный дом», работой экшн-камер S5+ и принять участие в розыгрыше продукции EZVIZ.

Система «умный дом» от EZVIZ

Современные технологии EZVIZ позволяют в рамках информационного взаимодействия объединять в одном приложении объекты по сущности и смыслу. Например, в системы «умный дом», «умный транспорт» или «умный город». Получать данные о том, что происходит дома или в офисе, находясь на другом конце света, сегодня возможно благодаря широкому распространению мобильных технологий и смартфонов. Все компоненты комплекса «умный дом», который будет представлен на стенде «Амиком», интегрируются по WiFi в единую систему и управляются через приложение. Интерфейс такого комплекса очень прост, удобен и не требует специальных навыков и знаний для эксплуатации. «Умный дом» от EZVIZ наиболее популярен для использования в частном секторе и может быть установлен в домах, квартирах, небольших офисах и на малых предприятиях. Специальный стенд, изображающий пример организации «умного дома», наглядно продемонстрирует способы выстраивания системы с применением реальных видеокамер от EZVIZ.

Экшн-камеры S5 от EZVIZ

Кроме комплексных систем, «Амиком» также представит экшн-камеры формата 4К: S5 со скоростью трансляции 15 к/c и S5+ со скоростью 30 к/с. Гости стенда смогут самостоятельно оценить качество видеозаписи на широкоформатном мониторе 4К.

Розыгрыш видеокамер EZVIZ

22 и 23 марта в 16:00 на стенде «Амиком» пройдет розыгрыш видеокамер EZVIZ. Главным призом для участников конкурса станут WiFi-камеры C2mini и C2W. Модель С2W — миниатюрная IP-видеокамера с разрешением 720р, двусторонней аудиосвязью и WiFi модулем. С2mini имеет такое же разрешение, оснащена встроенным микрофоном, WiFi модулем и широким углом обзора 115°. Все гости также смогут приобрести видеокамеры прямо на стенде.

«Амиком» является официальным дистрибьютором Ezviz.

Ждем коллег, партнеров и всех интересующихся на выставке Securika / MIPS 2017, которая пройдет с 21 по 24 марта в ЦВК Экспоцентр на стенде «Амиком» №В207! Промокод для бесплатной регистрации на сайте Securika / MIPS: sec17eOIIC