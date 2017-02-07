«Амиком» представил новую 5Мп IP-камеру IDIS с поддержкой H.265

Новости участников портала \\ 10.02.2017 15:40 \\ ООО «АМИКОМ ТРЕЙД» \\ Москва

Сетевая видеокамера DC-T3533HRX от IDIS ведет запись в разрешении 5Мп и транслирует ее со скоростью 30 к/с. Важная особенность новинки – кодирование видео с помощью кодека H.265, который значительно снижает нагрузку на архив.

Технические характеристики видео

IP-видеокамера DC-T3533HRX от IDIS оснащена 1/1.8″ CMOS-матрицей последнего поколения с прогрессивной разверткой и чувствительностью 0.15 лк. Модель позволяет снимать видео с максимальным разрешением 2592×1944 пикселей и передает его со скоростью 30 к/c. Для сжатия потока применен передовой кодек H.265, который почти вдвое снижает нагрузку на видеоархив, а также кодеки H.264(MP) и M-JPEG. Объектив с моторизированным трансфокатором f=3.3 — 10мм позволяет настраивать угол обзора удаленно и поддерживает фирменную технологию P-Iris с автоматической и ручной регулировкой диафрагмы, благодаря чему получаемое изображение становится более четким. Угол обзора в новой камере IDIS составляет 90° по горизонтали и 67° по вертикали.

ИК-подсветка и дополнительные видео-опции

В сетевой камере DC-T3533HRX реализована ИК-подсветка, базирующаяся на 10 диодах с дальностью действия до 30 м. Технология расширенного динамического диапазона True WDR до 120 дБ захватывает несколько изображений одного события с разной экспозицией и, путем объединения их в одном кадре, выдает картинку высокого качества даже при сильных перепадах освещения во время съемки. Другие функции видеокоррекции включают автоматический баланс белого, цифровое подавление шумов и компенсацию засветки. Улучшению качества изображения также способствует встроенный механический ИК-фильтр и технология De-Fog, благодаря которой эта уличная видеокамера устраняет размытия изображения во время дождя или тумана.

Работа с другими устройствами и память

IP-видеокамера DC-T3533HRX может работать по ONVIF или по технологии DirectIP, разработанной IDIS. Если устройству не удается передать данные на видеорегистратор, например, из-за разрыва сети, активируется функция Smart Failover, и камера начинает запись на локальную карту памяти MicroSD/SDHC до 32 Гб.

Установка на улице и особенности использования

Корпус новой IP-видеокамеры IDIS имеет класс защиты IP66, а диапазон рабочих температур варьируется в пределах от −40°С до +55 ˚С при влажности до 90%. Уличная модель DC-T3533HRX обладает встроенным обогревателем, который позволяет безотказно работать при сильных морозах с низким энергопотреблением 11,4Вт. Для запитывания камеры необходим источник постоянного тока 12В или PoE устройство стандарта IEEE 802.3af класса 3.

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