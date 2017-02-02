Акция на видеорегистратор Optimus AHDR-2016 и кабель Optimus КВК-П 2*0.5 (outdoor) 200 м

Новости участников портала \\ 10.02.2017 11:43 \\ Секьюрити Эксперт \\ Пермь

Акции действуют до 28 февраля 2017г.

Акция на видеорегистратор Optimus AHDR-2016 действует с 09.02.2017 до 28.02.2017

Старая розничная цена: 15 483 руб.

Новая розничная цена:14 289 руб.





Акция на кабель Optimus КВК-П 2*0.5 (outdoor) 200 м продлена до 28.02.2017 г.

Постройте качественную систему с кабелем Optimus по сниженной цене!

Акционная розничная цена = 3476 руб.

Комбинированный кабель Optimus КВК-П 2*0.5 (outdoor) 200 м:

• Для уличной прокладки

• Центральная жила медная, цельная, диаметр 0.37 мм

• Жилы питания медные, многопроволочные, сечением 0.5 мм²

Подробнее ознакомиться с техническими характеристиками оборудования можно на сайте компании Optimus.

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Подробную информацию узнавайте у менеджеров компании по телефонам:

+7 (342) 209-77-77 – пермский офис;

+7 (495) 799-96-77 – московский офис.



