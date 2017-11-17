Акция: «Черная пятница»
Акция: «Черная пятница»
Новости участников портала \\ 23.11.2017 15:32 \\ ООО "Элеста" \\ Санкт-Петербург
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«Черная пятница» продлится с 23 по 30 ноября. Торопитесь, количество товара ограничено.
Новости участников портала
Новая мультиформатная видеокамера Dahua в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 23.11.2017 10:59 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой мультиформатной видеокамеры Dahua DH-HAC-HDW1220GP-M-0280B.
Новые IP-видеорегистраторы Dahua в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 22.11.2017 11:05 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеорегистраторов Dahua DHI-MNVR1104 и DHI-NVR0404MF-GF(3.0).
Посетителям All-over-IP 2017 «АРМО-Системы» представит новейшие IP решения своих партнеров для систем безопасности
Новости участников портала \\ 21.11.2017 16:14 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Широкие возможности современной видеоаналитики «АРМО-Системы» представит на примере решений для различных сегментов рынка.
ЛИНЕЙКА ДОМОФОНОВ AHD (1,3 Mp) С ПОДДЕРЖКОЙ HD РАЗРЕШЕНИЯ
Новости участников портала \\ 21.11.2017 13:30 \\ 3С ГРУПП \\ Москва
Для тех, кому важно увидеть!
Новый гибридный видеорегистратор Dahua в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 21.11.2017 10:55 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового гибридного видеорегистратора Dahua DHI-HCVR8416L-S3.
В ассортимент компании «АРМО-Системы» включена продукция марки Avigilon
Новости участников портала \\ 20.11.2017 16:35 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Видеоаналитика Avigilon способна самостоятельно обучаться в процессе эксплуатации IP-устройств на объекте.
Конференция PROIPvideo2018 - итоги голосования подведены
Новости участников портала \\ 20.11.2017 14:09 \\ Видеомакс, ООО \\ Москва
Голосование за выбор тем-докладов –завершено! Определены темы-фавориты.
Новый Тестер Dahua в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 20.11.2017 10:50 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового многофункционального портативного тестера Dahua DH-PFM906.
Компания TerraLink приглашает на выставку All-over-IP 2017 22-24 ноября 2017 года
Новости участников портала \\ 17.11.2017 20:40 \\ ООО "ТерраЛинк" \\ Москва
Компания TerraLink, официальный дистрибьютор оборудования HID Global, FARGO, Entrust Datacard, Suprema, Secugen и One-Q приглашает посетить 10-й форум по безопасности All-over-IP 2017.
Новые HD-CVI видеорегистраторы Dahua в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 17.11.2017 11:08 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» сообщает о поступлении в продажу новых HD-CVI видеорегистраторов Dahua DHI-HCVR5104HE-S3 и DHI-HCVR4104HE-S3.
Другие новости
Новая мультиформатная видеокамера Dahua в ТД «Лидер-СБ»
ТД «Лидер-СБ» \\ 23.11.2017 10:59
Новые IP-видеорегистраторы Dahua в ТД «Лидер-СБ»
ТД «Лидер-СБ» \\ 22.11.2017 11:05
Новости
Открылся 10-й юбилейный форум All-over-IP 2017. Приходите!
Выставки \\ 23.11.2017
22 ноября открылся 10-й юбилейный форум All-over-IP 2017 в Москве, в Сокольниках. Впервые форум проходит три дня, чтобы участники и посетители смогли уделить достаточно внимания друг другу.
Virus Bulletin: ESET NOD32 защищает от вредоносных программ на 100%
Информационная безопасность \\ 17.11.2017
Антивирусный продукт ESET NOD32 Internet Security успешно прошел тестирование в независимой лаборатории Virus Bulletin.
Конференция "Интегрированные системы безопасности" на форуме All-over-IP 2017. Регистрируйтесь онлайн и приходите 22–24 ноября
Выставки \\ 17.11.2017
22 ноября главные специалисты по интегрированным системам безопасности встречаются на 10-м форуме All-over-IP 2017 в Москве. Под управлением немецкого концерна dormakaba и при участии фабрики ФЕРЕРРО РУССИЯ, ITV | AxxonSoft, Pelco by Schneider Electric, Recfaces, ААМ Системз, АРМО-Системы, Интегра-С и ПСЦ Электроника проходит конференция "ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Статьи
Глубокий расчет. Как 3D-технологии помогают считать людей и делают жизнь проще?
Видеонаблюдение \\ По нашей оценке, при работе с интеллектуальными модулями во главу угла пользователи ставят точность и простоту управления функцией. Когда мы приняли концепцию развития продукта Macroscop через его упрощение, одной из локальных вех этого упрощения стала переработка популярного подсчета посетителей.
IDIS рассказал SourceSecurity о результативности технологий Машинного Обучения и Искусственного интеллекта
Видеонаблюдение \\ Потенциальное воздействие нейросетей и искусственного интеллекта (ИИ) проясняется на рынке только сейчас. Такие поставщики систем видеонаблюдения, как IDIS, развивают технологии машинного обучения и начинают работы по их внедрению через несколько месяцев.
Найден способ блокировки Bad Rabbit
Защита информации \\ Эксперты нашли способ заблокировать активность нашумевшего шифровальщика Bad Rabbit, терроризирующего СМИ России и Украины.
Bad Rabbit: новая эпидемия шифровальщика
Защита информации \\ В 2017 году уже было зафиксировано две крупнейших эпидемии шифровальщиков — мы говорим про здорово нашумевшие WannaCry и ExPetr (он же Petya и одновременно NotPetya) — а теперь, похоже, начинается третья. На этот раз шифровальщика зовут Bad Rabbit — по крайней мере такое имя написано на странице в даркнете, на которую его создатели отправляют за выяснением деталей.