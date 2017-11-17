Акция: «Черная пятница»

Акция: «Черная пятница»

Акция: «Черная пятница»

Новости участников портала \\ 23.11.2017 15:32 \\ ООО "Элеста" \\ Санкт-Петербург

Такого еще не было! «Черная пятница» на приборы «Юпитер».

Самая ожидаемая распродажа года, 7 дней безумных скидок.


Вы можете приобрести извещатели по выгодной цене со скидкой до 30% от базовой стоимости на сайте.

 

cher-pyat

 

В акции участвуют:

 

 

«Черная пятница» продлится с 23 по 30 ноября. Торопитесь, количество товара ограничено.

 

Новости участников портала

Архив RSS
Новая мультиформатная видеокамера Dahua в ТД «Лидер-СБ»

Новая мультиформатная видеокамера Dahua в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 23.11.2017 10:59 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой мультиформатной видеокамеры Dahua DH-HAC-HDW1220GP-M-0280B.

Новые IP-видеорегистраторы Dahua в ТД «Лидер-СБ»

Новые IP-видеорегистраторы Dahua в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 22.11.2017 11:05 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеорегистраторов Dahua DHI-MNVR1104 и DHI-NVR0404MF-GF(3.0).

Посетителям All-over-IP 2017 «АРМО-Системы» представит новейшие IP решения своих партнеров для систем безопасности

Посетителям All-over-IP 2017 «АРМО-Системы» представит новейшие IP решения своих партнеров для систем безопасности

Новости участников портала \\ 21.11.2017 16:14 \\ АРМО-Системы \\ Москва

Широкие возможности современной видеоаналитики «АРМО-Системы» представит на примере решений для различных сегментов рынка.

ЛИНЕЙКА ДОМОФОНОВ AHD (1,3 Mp) С ПОДДЕРЖКОЙ HD РАЗРЕШЕНИЯ

Новости участников портала \\ 21.11.2017 13:30 \\ 3С ГРУПП \\ Москва

Для тех, кому важно увидеть!

Новый гибридный видеорегистратор Dahua в ТД «Лидер-СБ»

Новый гибридный видеорегистратор Dahua в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 21.11.2017 10:55 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового гибридного видеорегистратора Dahua DHI-HCVR8416L-S3.

В ассортимент компании «АРМО-Системы» включена продукция марки Avigilon

В ассортимент компании «АРМО-Системы» включена продукция марки Avigilon

Новости участников портала \\ 20.11.2017 16:35 \\ АРМО-Системы \\ Москва

Видеоаналитика Avigilon способна самостоятельно обучаться в процессе эксплуатации IP-устройств на объекте.

Конференция PROIPvideo2018 - итоги голосования подведены

Конференция PROIPvideo2018 - итоги голосования подведены

Новости участников портала \\ 20.11.2017 14:09 \\ Видеомакс, ООО \\ Москва

Голосование за выбор тем-докладов –завершено! Определены темы-фавориты.

Новый Тестер Dahua в ТД «Лидер-СБ»

Новый Тестер Dahua в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 20.11.2017 10:50 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового многофункционального портативного тестера Dahua DH-PFM906.

Компания TerraLink приглашает на выставку All-over-IP 2017 22-24 ноября 2017 года

Компания TerraLink приглашает на выставку All-over-IP 2017 22-24 ноября 2017 года

Новости участников портала \\ 17.11.2017 20:40 \\ ООО "ТерраЛинк" \\ Москва

Компания TerraLink, официальный дистрибьютор оборудования HID Global, FARGO, Entrust Datacard, Suprema, Secugen и One-Q приглашает посетить 10-й форум по безопасности All-over-IP 2017.

Новые HD-CVI видеорегистраторы Dahua в ТД «Лидер-СБ»

Новые HD-CVI видеорегистраторы Dahua в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 17.11.2017 11:08 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» сообщает о поступлении в продажу новых HD-CVI видеорегистраторов Dahua DHI-HCVR5104HE-S3 и DHI-HCVR4104HE-S3.

Другие новости

Новая мультиформатная видеокамера Dahua в ТД «Лидер-СБ»

ТД «Лидер-СБ» \\ 23.11.2017 10:59

Новые IP-видеорегистраторы Dahua в ТД «Лидер-СБ»

ТД «Лидер-СБ» \\ 22.11.2017 11:05

Посетителям All-over-IP 2017 «АРМО-Системы» представит новейшие IP решения своих партнеров для систем безопасности

АРМО-Системы \\ 21.11.2017 16:14

Новости

Открылся 10-й юбилейный форум All-over-IP 2017. Приходите!

Открылся 10-й юбилейный форум All-over-IP 2017. Приходите!

Выставки \\ 23.11.2017

22 ноября открылся 10-й юбилейный форум All-over-IP 2017 в Москве, в Сокольниках. Впервые форум проходит три дня, чтобы участники и посетители смогли уделить достаточно внимания друг другу.

Virus Bulletin: ESET NOD32 защищает от вредоносных программ на 100%

Virus Bulletin: ESET NOD32 защищает от вредоносных программ на 100%

Информационная безопасность \\ 17.11.2017

Антивирусный продукт ESET NOD32 Internet Security успешно прошел тестирование в независимой лаборатории Virus Bulletin.

Конференция "Интегрированные системы безопасности" на форуме All-over-IP 2017. Регистрируйтесь онлайн и приходите 22–24 ноября

Конференция "Интегрированные системы безопасности" на форуме All-over-IP 2017. Регистрируйтесь онлайн и приходите 22–24 ноября

Выставки \\ 17.11.2017

22 ноября главные специалисты по интегрированным системам безопасности встречаются на 10-м форуме All-over-IP 2017 в Москве. Под управлением немецкого концерна dormakaba и при участии фабрики ФЕРЕРРО РУССИЯ, ITV | AxxonSoft, Pelco by Schneider Electric, Recfaces, ААМ Системз, АРМО-Системы, Интегра-С и ПСЦ Электроника проходит конференция "ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Статьи

Глубокий расчет. Как 3D-технологии помогают считать людей и делают жизнь проще?

Глубокий расчет. Как 3D-технологии помогают считать людей и делают жизнь проще?

Видеонаблюдение \\ По нашей оценке, при работе с интеллектуальными модулями во главу угла пользователи ставят точность и простоту управления функцией. Когда мы приняли концепцию развития продукта Macroscop через его упрощение, одной из локальных вех этого упрощения стала переработка популярного подсчета посетителей.

IDIS рассказал SourceSecurity о результативности технологий Машинного Обучения и Искусственного интеллекта

IDIS рассказал SourceSecurity о результативности технологий Машинного Обучения и Искусственного интеллекта

Видеонаблюдение \\ Потенциальное воздействие нейросетей и искусственного интеллекта (ИИ) проясняется на рынке только сейчас. Такие поставщики систем видеонаблюдения, как IDIS, развивают технологии машинного обучения и начинают работы по их внедрению через несколько месяцев.

Найден способ блокировки Bad Rabbit

Найден способ блокировки Bad Rabbit

Защита информации \\ Эксперты нашли способ заблокировать активность нашумевшего шифровальщика Bad Rabbit, терроризирующего СМИ России и Украины.

Bad Rabbit: новая эпидемия шифровальщика

Bad Rabbit: новая эпидемия шифровальщика

Защита информации \\ В 2017 году уже было зафиксировано две крупнейших эпидемии шифровальщиков — мы говорим про здорово нашумевшие WannaCry и ExPetr (он же Petya и одновременно NotPetya) — а теперь, похоже, начинается третья. На этот раз шифровальщика зовут Bad Rabbit — по крайней мере такое имя написано на странице в даркнете, на которую его создатели отправляют за выяснением деталей.

вверх