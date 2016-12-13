Новости участников портала \\ 21.12.2016 11:32 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

Новый полнофункциональный сайт, большой каталог предлагаемого по низким ценам оборудования видеонаблюдения, контроля доступа и охранно-пожарной сигнализации, партнерские гарантии предлагает московская компания «АйТиСпутник». Благодаря партнерскому соглашению «Официальный инсталлятор ВИДЕОГЛАЗ» клиентам «АйТиСпутника» доступна пожизненная гарантия на оборудование в сервисе и другие бонусы по франшизе.

Техническая безопасность по минимальной стоимости, широкий выбор оборудования разных ценовых категорий и максимум гарантий – вот краткий перечень преимуществ для клиентов столичной компании «АйТиСпутник», которые они получают по франшизе «Официальный инсталлятор ВИДЕОГЛАЗ». По условиям партнерского соглашения между «Видеоглазом» и «АйТиСпутником» для последнего был разработан корпоративный сайт с самым современным функционалом (автоматическое запоминание истории заказов, комфортный поиск, расчет стоимости работ онлайн и т.п.).

На новом сайте очень удобно выбирать товары, тем более что выбор поставляемых по франшизе позиций – большой (тысячи наименований десятков лучших и «проверенных в деле» российских и зарубежных брендов). Компания «Видеоглаз» предоставляет товары по партнерскому соглашению без посреднических накруток, поэтому покупать у «АйТиСпутника» видеонаблюдение, СКУД, ОПС и другую продукцию безопасности не только удобно, но и экономически выгодно.

На «франшизные» товары и предоставляемые «АйТиСпутником» услуги по монтажу и сервисному обслуживанию систем безопасности действуют специальные партнерские гарантии, то есть любой недовольный качеством услуг и/или товаров клиент «АйТиСпутника» может написать, позвонить или подъехать в офис компании «Видеоглаз». Сотрудники «Видеоглаза» максимально быстро решат его проблему, устранив недоработки младшего партнера, хотя недовольных клиентов у «АйТиСпутника» практически не бывает, так как качество товаров и услуг по франшизе у этой компании – на высоком уровне.

При заключении с «АйТиСпутником» договора на сервисное обслуживание покупатель получает еще один замечательный бонус по франшизе, который называется «пожизненная гарантия на оборудование в сервисе». Все просто: пока вашу систему безопасности обслуживают сертифицированные специалисты «АйТиСпутника» - гарантия на это оборудование автоматически продлевается до тех пор, пока актуален ваш договор на сервис.

Источник: www.videoglaz.ru