АЙЛАНТ по франшизе с «Видеоглазом» - видеонаблюдение по низким ценам
АЙЛАНТ по франшизе с «Видеоглазом» - видеонаблюдение по низким ценам
Новости участников портала \\ 05.04.2017 11:28 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
По условиям партнерского соглашения «Официальный инсталлятор ВИДЕОГЛАЗ» новосибирская компания АЙЛАНТ предлагает по минимальным ценам тысячи наименований оборудования безопасности и полный пакет услуг. В рамках франшизы для покупателей действуют партнерские гарантии и пожизненная гарантия на оборудование в сервисе, а для знакомства с каталогом оборудования заходите на созданный в рамках франшизы корпоративный сайт компании АЙЛАНТ.
Новосибирская компания АЙЛАНТ заключила партнерское соглашение «Официальный инсталлятор ВИДЕОГЛАЗ», в рамках которого она получила новый полнофункциональный сайт и поставку оборудования по ценам без накруток сверху. Каталог инсталлятора включает тысячи наименований лучшего оборудования безопасности от проверенных зарубежных и российских производителей, а ознакомиться с «франшизным» ассортиментом можно на новом сайте АЙЛАНТа. Прямо на сайте можно не только подобрать товар по параметрам, но и подсчитать стоимость работ, а история каждого заказа автоматически сохраняется в личном кабинете.
АЙЛАНТ занимается не только продажами, но и предоставляет услуги «под ключ», куда входит проектирование, монтажные и пуско-наладочные работы, а также сервисное обслуживание. По условиям франшизы, если компания АЙЛАНТ установила систему безопасности и взяла на себя ее сервис, то гарантия на оборудование будет действовать, пока не закончится договор на сервисное обслуживание. Например, если договор на сервис заключен на десять лет – значит, и гарантия на оборудование станет десятилетней (такой гарантии не дает ни один производитель!), а если договор будет своевременно продлен, то и гарантия будет действовать еще дольше.
В рамках партнерского соглашения «Официальный инсталлятор ВИДЕОГЛАЗ» поставляются только качественные товары с минимальным процентом брака, но если все же клиент АЙЛАНТа будет недоволен качеством приобретенных товаров или оказанных услуг, у него есть возможность быстро решить проблему, обратившись напрямую в компанию «Видеоглаз» (по электронной почте или по телефону). Технические специалисты «Видеоглаза» решат вопрос с заменой или ремонтом оборудования или с другой, связанной с технической безопасностью «от АЙЛАНТа», проблемой клиента.
Источник: www.videoglaz.ru
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Новая HD-AHD видеокамера SSDCAM в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 05.04.2017 11:12 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой HD-AHD видеокамеры SSDCAM AH-9462.
Новый охранный монитор LTV в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 04.04.2017 11:17 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового охранного монитора LTV-MCL-2214 со встроенными динамиками.
Hikvision и компания «Видеоглаз» анонсируют поворотные 2 Мп платформы с ИК прожекторами на 800 / 1000 м
Новости участников портала \\ 04.04.2017 10:42 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Скоростные поворотные платформы Hikvision DS-2DY9187-AI8 и DS-2DY9188-AIA обеспечивают круглосуточное панорамное видеонаблюдение на огромной площади, поскольку эти профессиональные IP камеры снабжены «умными» ИК прожекторами на 800 / 1 000 метров. Их объективы-трансфокаторы имеют оптическое увеличение 32х / 36х, есть аппаратный WDR 120 Б и расширенная видеоаналитика, а купить новинки по относительно низкой цене можно в компании «Видеоглаз».
Статьи по биометрии в доступе
Новости участников портала \\ 03.04.2017 16:44 \\ ООО "Алгоритм безопасности" \\ Санкт-Петербург
Актуальность применения биометрических методов идентификации уже не встречает возражений. Область применения расширилась от особо ответственных объектов до СКУД предприятий и организаций, и даже до индивидуальных потребителей. Широка и линейка предложений рынка.
«АРМО-Системы» представила уличные видеокамеры наблюдения от Honeywell с 12 MP сенсором и защитой от вандалов
Новости участников портала \\ 03.04.2017 12:31 \\ АРМО-Системы \\ Москва
HBD8GR1 востребованы на объектах с повышенными требованиями к качеству изображения, поскольку эти видеокамеры формируют и передают видео с разрешением до 12 мегапикселей, в том числе и стандарта 4K Ultra HD (8 МР).
Новые считыватели Parsec в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 03.04.2017 11:04 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых считывателей Parsec PNR-EH15 и PNR-EH26.
Beward и компания «Видеоглаз» рекомендуют 4х канальный видеорегистратор BK0104S-P4 «2в1»
Новости участников портала \\ 03.04.2017 10:16 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Компактный видеорегистратор Beward BK0104S-P4, который можно купить по низкой цене в компании «Видеоглаз», совмещает в себе NVR и PoE-инжектор, то есть эта модель способна обеспечить не только обработку и хранение видеоданных, но и электропитание PoE камер. Видеорегистратор Beward BK0104S-P4 рассчитан на видеонаблюдение с 4-мя IP камерами разрешением до 2 Мп, он поддерживает мобильные приложения и совместим по стандарту ONVIF.
Инновационный продукт на Mips 2017
Новости участников портала \\ 31.03.2017 12:23 \\ ООО "Элеста" \\ Санкт-Петербург
Компания «Элеста» завоевала 1-ое место в конкурсе «Лучший инновационный продукт» в номинации «охранная сигнализация», который прошёл в рамках выставки MIPS 2017.
Новый коммутатор LTV в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 31.03.2017 11:20 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового коммутатора LTV NIF-0604 60.
Stelberry и компания «Видеоглаз» представляют PoE сплиттеры для активных микрофонов MX-220 и MX-225
Новости участников портала \\ 31.03.2017 11:12 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Новые проходные PoE сплиттеры Stelberry MX-220 и MX-225 предназначены для подачи электропитания на внешние аудиомикшеры и микрофоны через PoE питание сетевых видеокамер. Новинки, которые можно купить по низкой цене в компании «Видеоглаз», являются превосходным решением для видеонаблюдения. Сплиттер MX-220 поддерживает только метод В, а MX-225 – методы А и В, то есть эта модель работает со всеми типами PoE оборудования.
Другие новости
АЙЛАНТ по франшизе с «Видеоглазом» - видеонаблюдение по низким ценам
ВИДЕОГЛАЗ \\ 05.04.2017 11:28
Новая HD-AHD видеокамера SSDCAM в ТД «Лидер-СБ»
ТД «Лидер-СБ» \\ 05.04.2017 11:12
Новый охранный монитор LTV в ТД «Лидер-СБ»
ТД «Лидер-СБ» \\ 04.04.2017 11:17
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В фокусе внимания – вопросы обеспечения безопасности на транспорте
Выставки \\ 05.04.2017
6-7 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге состоится VII Международный форум «Безопасность на транспорте». Организатор мероприятия – АНО «Общественный форум «Безопасность на транспорте», председателем Общественного совета которого является заместитель председателя комитета ГД РФ по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.
ТБ Форум 2018: представители авиакомпаний и аэропортов готовы встретиться с производителями
Выставки \\ 04.04.2017
ТБ Форум 2018 собирает на одной площадке директоров по безопасности авиакомпаний и аэропортов России и СНГ. Первых лиц сферы авиационной безопасности интересуют встречи с представителями Росавиации в рамках деловой программы и поиск оборудования для своих объектов в экспозиции. В центре внимания – досмотровое оборудование, системы ограждения периметра и видеонаблюдение.
Информационная уязвимость
Выставки \\ 31.03.2017
Вы храните свои данные на облаке? Облачные серверы предоставляют доступ к данным на персональном компьютере в любой точке мира. Но в погоне за удобством, мы не задумываемся, что данные могу стать легкой добычей для киберпреступников. О защите персональных данных и не только с нами поговорил Сергей Туманов, начальник Центра Компьютерной безопасности НвсФ ФГУП «НТЦ «Атлас» г. Новосибирск
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