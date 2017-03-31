Новости участников портала \\ 05.04.2017 11:28 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

По условиям партнерского соглашения «Официальный инсталлятор ВИДЕОГЛАЗ» новосибирская компания АЙЛАНТ предлагает по минимальным ценам тысячи наименований оборудования безопасности и полный пакет услуг. В рамках франшизы для покупателей действуют партнерские гарантии и пожизненная гарантия на оборудование в сервисе, а для знакомства с каталогом оборудования заходите на созданный в рамках франшизы корпоративный сайт компании АЙЛАНТ.

Новосибирская компания АЙЛАНТ заключила партнерское соглашение «Официальный инсталлятор ВИДЕОГЛАЗ», в рамках которого она получила новый полнофункциональный сайт и поставку оборудования по ценам без накруток сверху. Каталог инсталлятора включает тысячи наименований лучшего оборудования безопасности от проверенных зарубежных и российских производителей, а ознакомиться с «франшизным» ассортиментом можно на новом сайте АЙЛАНТа. Прямо на сайте можно не только подобрать товар по параметрам, но и подсчитать стоимость работ, а история каждого заказа автоматически сохраняется в личном кабинете.

АЙЛАНТ занимается не только продажами, но и предоставляет услуги «под ключ», куда входит проектирование, монтажные и пуско-наладочные работы, а также сервисное обслуживание. По условиям франшизы, если компания АЙЛАНТ установила систему безопасности и взяла на себя ее сервис, то гарантия на оборудование будет действовать, пока не закончится договор на сервисное обслуживание. Например, если договор на сервис заключен на десять лет – значит, и гарантия на оборудование станет десятилетней (такой гарантии не дает ни один производитель!), а если договор будет своевременно продлен, то и гарантия будет действовать еще дольше.

В рамках партнерского соглашения «Официальный инсталлятор ВИДЕОГЛАЗ» поставляются только качественные товары с минимальным процентом брака, но если все же клиент АЙЛАНТа будет недоволен качеством приобретенных товаров или оказанных услуг, у него есть возможность быстро решить проблему, обратившись напрямую в компанию «Видеоглаз» (по электронной почте или по телефону). Технические специалисты «Видеоглаза» решат вопрос с заменой или ремонтом оборудования или с другой, связанной с технической безопасностью «от АЙЛАНТа», проблемой клиента.

Источник: www.videoglaz.ru