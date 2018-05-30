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Новости участников портала \\ 14.06.2018 17:10 \\ asdasffbbb \\ Екатеринбург

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Новости участников портала \\ 14.06.2018 17:08 \\ asdasffbbb \\ Екатеринбург

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Поддержка всех стандартов HD по коаксиалу в новом семействе STC-HDX Ultimate

Поддержка всех стандартов HD по коаксиалу в новом семействе STC-HDX Ultimate

Новости участников портала \\ 14.06.2018 15:38 \\ "СМАРТЕК СЕКЬЮРИТИ" \\ Москва

Видеокамера STC-HDX3635 Ultimate, новинка компании "СМАРТЕК СЕКЬЮРИТИ", построена на 2 Мп КМОП-матрице Sony Starvis™ IMX290, имеет моторизованный варифокальный объектив 2.8-12 мм и оснащена аппаратным WDR 120 дБ. Поддержка стандартов EX-SDI, HD-SDI, HD-TVI, AHD, HD-CVI, 960H

Половина за наш счет

Половина за наш счет

Новости участников портала \\ 08.06.2018 11:57 \\ ООО "Элеста" \\ Санкт-Петербург

Компания «Элеста» запустила беспрецедентную акцию: «Половина за наш счет».

ЧОП "Солярис" – всё под охраной!

ЧОП "Солярис" – всё под охраной!

Новости участников портала \\ 07.06.2018 00:02 \\ ЧОП "Солярис" \\ Москва

ЧОП "Солярис" – всё под охраной! 15 лет! Частное охранное предприятие "Солярис" предлагает все виды охранных услуг в Москве и Московской области. Охрана объектов любой сложности. Ответственно. Надежно. Профессионально. Качественно. 15 лет! Частное охранное предприятие "Солярис" предлагает все виды охранных услуг в Москве и Московской области.

Снижены цены на считыватели HID iCLASS Seos и multiCLASS Seos! Скидка 12%!

Новости участников портала \\ 06.06.2018 15:50 \\ ООО "ТерраЛинк" \\ Москва

Компания TerraLink, платиновый дистрибьютор HID Global, объявляет снижение цен на высокозащищенные считыватели HID iCLASS и multiCLASS с профилем Seos. Успейте купить считыватель по специальной низкой цене!

Новые универсальные доводчики для входных дверей марки Smartec с регулировкой скорости закрытия

Новые универсальные доводчики для входных дверей марки Smartec с регулировкой скорости закрытия

Новости участников портала \\ 06.06.2018 14:01 \\ АРМО-Системы \\ Москва

Быстрый подбор доводчика для входных дверей различного веса и ширины обеспечивается наличием в новой серии устройств Smartec трех моделей, рассчитанных на различные усилия закрывания.

Новая малогабаритная PTZ-видеокамера Axis M5054 с разрешением 1 Мп и микрофоном

Новая малогабаритная PTZ-видеокамера Axis M5054 с разрешением 1 Мп и микрофоном

Новости участников портала \\ 04.06.2018 16:11 \\ АРМО-Системы \\ Москва

M5054 способна охватить территорию помещения площадью до 250 м2, заменив собой 4 стандартных видеокамеры, не имеющих PTZ-функций.

«Элеста»: Вся команда в сборе!

«Элеста»: Вся команда в сборе!

Новости участников портала \\ 04.06.2018 12:50 \\ ООО "Элеста" \\ Санкт-Петербург

31 мая в офис компании «Элеста» приехали руководители обособленных подразделений со всех уголков России.

Новая 4 Мп вандалозащищенная уличная камера с ИК-подсветкой GANZ ZN8-BADMZ56HE

Новая 4 Мп вандалозащищенная уличная камера с ИК-подсветкой GANZ ZN8-BADMZ56HE

Новости участников портала \\ 31.05.2018 12:25 \\ АРМО-Системы \\ Москва

Возможность детального рассмотрения объектов в зоне видеоконтроля, особенно востребованная на уличных территориях с повышенным риском вандализма, обеспечивает 4-мегапиксельный сенсор, оригинальный процессор и вариофокальный объектив.

Цифровой полицейский на полигоне ОДОН Росгвардии

Цифровой полицейский на полигоне ОДОН Росгвардии

Новости участников портала \\ 30.05.2018 12:51 \\ ООО "Элеста" \\ Санкт-Петербург

С 24 по 26 мая на полигоне ОДОН Росгвардии прошел Научно-технический форум "День передовых технологий правоохранительных органов Российской Федерации", в котором компания «Элеста» представила обновленный комплекс «Цифровой полицейский».

Другие новости

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asdasffbbb \\ 14.06.2018 17:10

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asdasffbbb \\ 14.06.2018 17:08

Поддержка всех стандартов HD по коаксиалу в новом семействе STC-HDX Ultimate

"СМАРТЕК СЕКЬЮРИТИ" \\ 14.06.2018 15:38

Новости

Schneider Electric соберет экспертов электроснабжения всей страны на Energy Days

События \\ 14.06.2018

Компания Schneider Electric, мировой эксперт в управлении энергией и автоматизации, объявляет о старте серии технических конференций для профессионалов в области сетей и систем электроснабжения среднего напряжения Energy Days. Впервые подобное событие проводится во всероссийском масштабе: семинары запланированы в более чем 30 городах страны, в которых примут участие более 1200 специалистов и руководителей.

ESET проанализировала киберугрозы для футбольных болельщиков

ESET проанализировала киберугрозы для футбольных болельщиков

Информационная безопасность \\ 14.06.2018

Фишинговые сайты, фальшивые розыгрыши и криптомайнеры – ESET выяснила, как интернет- мошенники подготовились к Чемпионату мира

Hitachi Vantara расширяет семейство конвергентных и гиперконвергентных систем UCP и экосистему прикладных решений

Hitachi Vantara расширяет семейство конвергентных и гиперконвергентных систем UCP и экосистему прикладных решений

Информационная безопасность \\ 13.06.2018

Компания Hitachi Vantara усовершенствовала аппаратное и программное обеспечение всех продуктов семейства конвергентных, гиперконвергентных и созданных на базе архитектуры Rack-scale систем Hitachi Unified Compute Platform (UCP), в том числе дисковых систем с кэшированием на базе NVMe SSD и серверных систем на базе процессоров GPU.

Статьи

Информационная безопасность: как защитить информацию?

Информационная безопасность: как защитить информацию?

Программное обеспечение \\ Защита информации сегодня касается каждого пользователя компьютера и мобильных гаджетов. Технологии развиваются, не отстают и злоумышленники, готовые заполучить данные. Предлагаем воспользоваться простыми советами по обеспечению информационной безопасности.

Детская безопасность в сети. Как защитить детей от нежелательной информации

Детская безопасность в сети. Как защитить детей от нежелательной информации

Программное обеспечение \\ Даже в десять лет ребенок может стать продвинутым пользователем, превращая использование компьютера в настоящее виртуозное мастерство. Безусловно, знания и умения, полученные посредством использования Интернета, могут положительно повлиять на его развитие. Однако во всемирной паутине спрятано и множество «подводных камней», которые могут нанести непоправимый вред. И именно о безопасности ребенка в Интернете должны позаботиться родители, как только их чадо начнет им пользоваться.

Как выбрать домофонную систему

Как выбрать домофонную систему

Комплексные системы безопасности \\ Сейчас практически в каждом многоквартирном или частном доме установлена домофонная система. Такой прибор стал важной и необходимой вещью в быту. Довольно большой популярностью пользуются домофоны с видео, которые обеспечивают также возможность наблюдения и полную безопасность для жителей. А если учесть, что технологии постоянно совершенствуются, то их производители предлагают самые современные модели – спрос только растет.

Безопасность мобильных устройств

Безопасность мобильных устройств

Комплексные системы безопасности \\ Появляется всё больше новых гаджетов с бесконечными возможностями управления информацией, поэтому вопрос безопасности мобильных устройств стоит довольно остро. Пользователь должен внимательно относиться к защите смартфона или планшета паролями и пин-кодами, а также быть начеку, чтобы не попасться на уловки мошенников. Предлагаем разобраться с основными способами обезопасить свою мобильную технику.

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