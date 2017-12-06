АЭРОПОРТ МЮНХЕНА И ДОМОДЕДОВО ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

АЭРОПОРТ МЮНХЕНА И ДОМОДЕДОВО ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Новости участников портала \\ 11.12.2017 17:26 \\ WEKEY \\ г. Москва

Аэропорт Мюнхена и Московский аэропорт Домодедово заключили соглашение о партнерстве. Документ был подписан топ-менеджерами двух авиационных хабов, Дмитрием Каменщиком, председателем правления Московской группы аэропорта Домодедово, и президентом аэропорта Мюнхена Михаэлем Керкло.

Аэропорт Мюнхена и Московский аэропорт Домодедово заключили соглашение о партнерстве. Документ был подписан топ-менеджерами двух авиационных хабов, Дмитрием Каменщиком, председателем правления Московской группы аэропорта Домодедово, и президентом аэропорта Мюнхена Михаэлем Керкло.

Целью партнерства является систематический обмен знаниями и опытом между  специалистами и топ-менеджерами компаний с обеих сторон. Взаимодействие между организациями будет включать в себя мероприятия, которые позволят внимательно изучить повседневную работу и процессы аэропорта-партнера.

«Соглашение о партнерстве аэропортов», как известно, также требует интенсивного обмена идеями в отношении терминального оснащения, IT-технологий, развития недвижимости, безопасности и оцифровки.

Московский аэропорт Домодедово является одним из крупнейших аэропортов в России и Восточной Европе, который семь лет подряд становится лучшим аэропортом Восточной Европы. Данное звание ежегодно присваивается лондонским авиационным научно-исследовательским институтом Skytrax.

Мюнхенский хаб – единственный в Европе пятизвездочный аэропорт, который недавно получил титул «лучший терминал» за свой Терминал № 2.

«Мюнхен и Москва – это партнерство между равными сторонами. Непрерывное взаимодействие с нашими аэропортами-партнерами в Америке, Азии и Африке помогает нам поддерживать и совершенствовать высокие стандарты качества. От этого мне еще приятнее приветствовать наш первый аэропорт-партнер в Восточной Европе», - поясняет генеральный директор аэропорта Мюнхена Майкл Керкло, подчеркивая, насколько важным он считает международное сотрудничество.

Аэропорт Москвы Домодедово присоединяется к Денверу, Нагое, аэропортам Таиланда, Сингапура, Пекина и аэропортам Южной Африки в качестве седьмого аэропорта-партнера Мюнхена.

Новости участников портала

Архив RSS
Новая Full HD уличная видеокамера наблюдения Bosch c IP67, IK10, ИК-подсветкой до 60 м и вариообъективом

Новая Full HD уличная видеокамера наблюдения Bosch c IP67, IK10, ИК-подсветкой до 60 м и вариообъективом

Новости участников портала \\ 11.12.2017 16:13 \\ АРМО-Системы \\ Москва

Новая Full HD уличная видеокамера наблюдения Bosch c IP67, IK10, ИК-подсветкой до 60 м и вариообъективом

Новые AHD-видеокамеры марки GANZ с 2 Мп при 25 к/с и поддержкой CVI-, TVI-, CVBS-форматов

Новые AHD-видеокамеры марки GANZ с 2 Мп при 25 к/с и поддержкой CVI-, TVI-, CVBS-форматов

Новости участников портала \\ 11.12.2017 11:31 \\ АРМО-Системы \\ Москва

Получать видео высокой четкости (HD) на базе аналоговой системы видеонаблюдения позволяют новые камеры GANZ LCWB-P(E)-4-SN, обеспечивающие высокое качество картинки при невысокой стоимости построения/модернизации системы.

Новая IP-видеокамера Beward в ТД «Лидер-СБ»

Новая IP-видеокамера Beward в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 11.12.2017 11:07 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой IP-видеокамеры Beward B89L2-5230Z40.

Старт продаж IP электронных проходных Gate

Старт продаж IP электронных проходных Gate

Новости участников портала \\ 08.12.2017 19:40 \\ Ravelin Ltd \\ Санкт-Петербург

Компания «Равелин Лтд» объявляет о начале продаж новой серии электронных проходных Gate-C03 и Gate-C04 на базе бюджетных моделей турникетов Oxgard.

Новая IP-видеокамера HikVision в ТД «Лидер-СБ»

Новая IP-видеокамера HikVision в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 08.12.2017 10:55 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой панорамной IP-видеокамеры HikVision DS-2PT3326IZ-DE3 в компактном купольном корпусе.

Видеообзор ГЛОНАСС браслета «УМКА»

Видеообзор ГЛОНАСС браслета «УМКА»

Новости участников портала \\ 07.12.2017 13:57 \\ ООО "Элеста" \\ Санкт-Петербург

Мы рады сообщить Вам, что вышел подробный видеообзор по охранному ГЛОНАСС браслету «УМКА» о его принципах работы и основных возможностях.

Новая HD-AHD видеокамера MASTER в ТД «Лидер-СБ»

Новая HD-AHD видеокамера MASTER в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 07.12.2017 10:59 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой HD-AHD видеокамеры MASTER MR-HPNV5W.

Московские общественники проверят уровень работы охранников ТЦ

Московские общественники проверят уровень работы охранников ТЦ

Новости участников портала \\ 06.12.2017 14:54 \\ Медиасовет КС НСБ России \\ Москва

Об этом заявил заместитель председателя Гильдии НСБ МТПП Владимир Каширов

Поддержка датчика Холла в Sigur

Поддержка датчика Холла в Sigur

Новости участников портала \\ 06.12.2017 14:22 \\ Sigur - Управление доступом \\ Нижний Новгород

С его помощью возможно получить более полную картину о состоянии точки доступа, например, информацию о неисправности замка или неправильном монтаже.

Новая IP-видеокамера EverFocus в ТД «Лидер-СБ»

Новая IP-видеокамера EverFocus в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 06.12.2017 11:06 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой IP-камеры EverFocus EZN-368M.

Другие новости

Новый год: правила безопасности

ООО "Элеста" \\ 12.12.2017 11:29

Адаптер DMX100A для оцифровки координатно-матричных домофонов

Beward \\ 11.12.2017 17:41

АЭРОПОРТ МЮНХЕНА И ДОМОДЕДОВО ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

WEKEY \\ 11.12.2017 17:26

Новости

Uber заплатили злоумышленникам $100 000

Uber заплатили злоумышленникам $100 000

Информационная безопасность \\ 08.12.2017

Стала известна личность человека, которому Uber заплатил $100 тыс. в 2016 году за то, чтобы он не афишировал факт обнаружения в открытом доступе персональных данных 50 миллионов пользователей сервиса и 7 миллионов водителей.

Код Югры

Код Югры

Выставки \\ 08.12.2017

Ханты-Мансийская премьера “Кода ИБ” пришлась по душе безопасникам Югры.

Видео с соревнований по практической стрельбе

Видео с соревнований по практической стрельбе

Новое на портале \\ 07.12.2017

Чемпионат России по практической стрельбе

Статьи

Как с нуля подобрать персонал в отдел активных продаж услуг пультовой охраны.

Как с нуля подобрать персонал в отдел активных продаж услуг пультовой охраны.

Охранная деятельность \\ Достаточно часто приходится слышать: «Мы один из самых сильных ЧОПов в городе и по числу ГБР, и по качеству услуг. А толковых продажников найти не можем. Никто не хочет работать – всем подавай фиксированный оклады, и чтобы лишний раз не напрягаться. А если кто и приходит, то выдерживает месяц-два».

Один на всех: как разорвать замкнутый круг сложностей при разработке коробочного продукта

Один на всех: как разорвать замкнутый круг сложностей при разработке коробочного продукта

Видеонаблюдение \\ Имеет ли значение, делаем мы универсальный продукт для многих или разрабатываем индивидуально для конкретного пользователя? Когда речь идет о видеоанализе, это имеет просто принципиальное значение.

Глубокий расчет. Как 3D-технологии помогают считать людей и делают жизнь проще?

Глубокий расчет. Как 3D-технологии помогают считать людей и делают жизнь проще?

Видеонаблюдение \\ По нашей оценке, при работе с интеллектуальными модулями во главу угла пользователи ставят точность и простоту управления функцией. Когда мы приняли концепцию развития продукта Macroscop через его упрощение, одной из локальных вех этого упрощения стала переработка популярного подсчета посетителей.

IDIS рассказал SourceSecurity о результативности технологий Машинного Обучения и Искусственного интеллекта

IDIS рассказал SourceSecurity о результативности технологий Машинного Обучения и Искусственного интеллекта

Видеонаблюдение \\ Потенциальное воздействие нейросетей и искусственного интеллекта (ИИ) проясняется на рынке только сейчас. Такие поставщики систем видеонаблюдения, как IDIS, развивают технологии машинного обучения и начинают работы по их внедрению через несколько месяцев.

вверх