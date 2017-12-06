АЭРОПОРТ МЮНХЕНА И ДОМОДЕДОВО ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Новости участников портала \\ 11.12.2017 17:26 \\ WEKEY \\ г. Москва

Аэропорт Мюнхена и Московский аэропорт Домодедово заключили соглашение о партнерстве. Документ был подписан топ-менеджерами двух авиационных хабов, Дмитрием Каменщиком, председателем правления Московской группы аэропорта Домодедово, и президентом аэропорта Мюнхена Михаэлем Керкло.

Аэропорт Мюнхена и Московский аэропорт Домодедово заключили соглашение о партнерстве. Документ был подписан топ-менеджерами двух авиационных хабов, Дмитрием Каменщиком, председателем правления Московской группы аэропорта Домодедово, и президентом аэропорта Мюнхена Михаэлем Керкло.

Целью партнерства является систематический обмен знаниями и опытом между специалистами и топ-менеджерами компаний с обеих сторон. Взаимодействие между организациями будет включать в себя мероприятия, которые позволят внимательно изучить повседневную работу и процессы аэропорта-партнера.

«Соглашение о партнерстве аэропортов», как известно, также требует интенсивного обмена идеями в отношении терминального оснащения, IT-технологий, развития недвижимости, безопасности и оцифровки.

Московский аэропорт Домодедово является одним из крупнейших аэропортов в России и Восточной Европе, который семь лет подряд становится лучшим аэропортом Восточной Европы. Данное звание ежегодно присваивается лондонским авиационным научно-исследовательским институтом Skytrax.

Мюнхенский хаб – единственный в Европе пятизвездочный аэропорт, который недавно получил титул «лучший терминал» за свой Терминал № 2.

«Мюнхен и Москва – это партнерство между равными сторонами. Непрерывное взаимодействие с нашими аэропортами-партнерами в Америке, Азии и Африке помогает нам поддерживать и совершенствовать высокие стандарты качества. От этого мне еще приятнее приветствовать наш первый аэропорт-партнер в Восточной Европе», - поясняет генеральный директор аэропорта Мюнхена Майкл Керкло, подчеркивая, насколько важным он считает международное сотрудничество.

Аэропорт Москвы Домодедово присоединяется к Денверу, Нагое, аэропортам Таиланда, Сингапура, Пекина и аэропортам Южной Африки в качестве седьмого аэропорта-партнера Мюнхена.