Адаптер DMX100A для оцифровки координатно-матричных домофонов
Адаптер DMX100A для оцифровки координатно-матричных домофонов
Новости участников портала \\ 11.12.2017 17:41 \\ Beward \\ Москва
Преобразователь координатно-матричных домофонов в IP, до 100 (400) абонентов, экстренное сообщение во все трубки, SIP-протокол, видео H.264/MJPEG, 960H (960х576) 25 к/с, аудио дуплекс, RS485, тревожный вход/выход, microSDHC до 32Гб, 12 В (DC)
Внимание! Для работы адаптера DMX100A необходимо приобрести IP-кодер B102S
- Перехват сигнала координатно-матричной сети аналоговой домофонии до 100 абонентов
(расширение до 400 абонентов)
- Одновременный вызов по протоколу SIP (либо P2P) и на аналоговую трубку домофона
- Настраиваемая блокировка вызова на аналоговую трубку домофона и SIP/P2P для каждой квартиры
- До 5 одновременных направлений вызова по SIP для каждой квартиры
- Вызов на аналоговую трубку домофона через Интернет/локальную сеть
- Запись IP вызова на карту памяти, FTP
- Подключение к SIP-клиентам через Интернет без статических IP-адресов
- Открытие двери с сотового телефона без приложений (DTMF)
- Одновременное кодирование двух потоков в формате Н.264 и MJPEG
- Наблюдение и настройка при помощи стандартного веб-браузера
- Детекция движения, запись по событиям
- Подключение внешних датчиков тревоги, исполнительных устройств
- Поддержка двусторонней голосовой связи в реальном времени (дуплекс)
- Поддержка карт памяти microSDHC до 32Гб
- Металлический корпус, эксплуатация в диапазоне температур от -10 до +50°С
- Передача экстренного аудиосообщения во все трубки подъезда
- Режим прозрачности в случае сбоя или обновления прошивки
- Возможность настройки уровня поднятия трубки и открытия двери (компенсация длинных линий)
- Система диагностики статуса трубок всех квартир в подъезде
Адаптер DMX100A позволяет IP-кодеру BEWARD B102S захватывать, кодировать и перераспределять сигнал в координатно-матричной сети аналогового многоабонентского домофона. Один адаптер позволяет делать перехват 100 абонентов, но существует возможность подключить до 4-х адаптеров к одному домофону, при этом кол-во абонентов увеличивается до 400. При вызове с аналогового многоабонентского домофона определенной квартиры, происходит перехват сигнала адаптером и одновременная его передача в аналоговую трубку. Далее перехваченный сигнал кодируется, и по протоколу SIP идет вызов на заранее сохраненные для этой квартиры номера. При этом, кто первый поднял трубку, тот и продолжает разговор, все остальные вызываемые участники отключаются. Управление доступом возможно с любого компьютера (ноутбука) под Windows или мобильного устройства под Android или iOS. За счет поддержки SIP-протокола появляется возможность принимать вызов и открывать дверь в тональном режиме с обычного сотового или городского телефона. SIP домофон может быть легко внедрен как в существующую офисную IP-телефонную сеть, так и в масштабную, территориально-распределенную систему. Количество SIP домофонов в одной сети не ограничено.
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