AccordTec и компания «Видеоглаз» представляют адаптеры серии КВАНТ AT-12/10 и AT-12/25

Новости участников портала \\ 30.06.2017 11:31 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

Новые компактные источники стабилизированного электропитания AccordTec AT-12/10 и AT-12/25 из серии КВАНТ подключаются к сети 220 В, формируя на выходе напряжение 12,6 В и ток 1А или 2,5 А (в зависимости от модели). Новинки выполнены в корпусах из черного пластика, они имеют электронную защиту от перегрузки и от короткого замыкания, а приобрести их можно в компании «Видеоглаз» по низкой цене.

Две новые разработки компании AccordTec – источники стабилизированного питания AT-12/10 и AT-12/25 линейки КВАНТ снабжают нагрузку электропитанием с параметрами 12,6 В / 1А или 2,5А, «попутно» защищая ее от короткого замыкания и от перегрузки. Поскольку чем стабильнее питание, тем дольше (при прочих равных условиях) служат приборы-потребители – понятно, что использование доступных по стоимости адаптеров AccordTec AT-12/10 и AT-12/25 является экономически выгодным.

Источник стабилизированного питания AT-12/10 «выдает» на выходе 1А (максимально допустимый ток – 1,3А), а AT-12/25 – 2,5А, но не более 2,9А. Выходное напряжение у обоих новинок можно подстраивать в диапазоне от 11,9 В до 14,7 В, то есть оно легко адаптируются под конкретную нагрузку. Вдобавок регулировкой выходного напряжения удобно компенсировать его падение на «длинной» линии.

Новые адаптеры AccordTec AT-12/10 и AT-12/25 питаются от электросети 220 В, причем верхняя и нижняя границы могут меняться в довольно широких пределах. Так, нижняя граница может опускаться до 100 В (то есть допустимы приличные «провалы» напряжения), а верхняя – подниматься до 240 В. Это означает, что адаптеры AccordTec AT-12/10 и AT-12/25 можно рекомендовать в том числе и для электросетей с нестабильным напряжением, колеблющимся в пределах 100…240 В.

Приборы-потребители, с которыми будут использоваться адаптеры AccordTec AT-12/10 и AT-12/25, могут быть любыми. Новинки, безусловно, будут востребованы в видеонаблюдении, в системах охранно-пожарной сигнализации и контроля доступа – то есть там, где имеются чувствительные к параметрам электропитания приборы, которые нуждаются в защите от перегрузки и от короткого замыкания. Новинки выполнены в черных корпусах из прочного пластика и могут эксплуатироваться при температурах не ниже -10 градусов. Более подробные сведения о новых адаптерах из серии КВАНТ уточняйте в компании «Видеоглаз».