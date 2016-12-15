8 Мп новинки от RVi и компании «Видеоглаз» – уличные камеры RVi-IPC38VM4, RVi-IPC48M4 и RVi-IPC38VD
8 Мп новинки от RVi и компании «Видеоглаз» – уличные камеры RVi-IPC38VM4, RVi-IPC48M4 и RVi-IPC38VD
Новости участников портала \\ 13.01.2017 11:22 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Три новые 8 Мп видеокамеры RVi – купольная RVi-IPC38VM4, цилиндрическая RVi-IPC48M4 и «шар в стакане» RVi-IPC38VD поддерживают кодек H.265, оснащены ИК прожекторами на 50 метров и выдерживают морозы до -40/-50 градусов. Новинки, которые можно купить по довольно низкой цене в компании «Видеоглаз», имеют широкие аналитические возможности, а разработаны они для профессионального видеонаблюдения с высочайшей детализацией.
Компания RVi анонсировала три профессиональные новинки сверхвысокой четкости – всепогодные 8 Мп камеры RVi-IPC38VM4, RVi-IPC48M4 и RVi-IPC38VD. Они изготовлены на самых современных матрицах Sony и мощных процессорах Ambarella, хотя их форм-факторы и возможности довольно сильно различаются.
Эти три новинки – первые 8 Мп камеры в ассортименте RVi, и их функционал разработан с учетом самых современных требований. Так, все новые 8 Мп камеры поддерживают формат сжатия H.265, что при столь высоком разрешении дает существенную экономию при архивировании и при передаче по сети. Вдобавок все новинки способны выделять так называемые зоны интереса ROI, что обеспечивает дополнительную экономию места в архиве.
Все три 8 Мп камеры оснащены ИК прожекторами на 50 метров, а эффективность круглосуточного мониторинга серьезно повышается за счет расширенного набора аналитических функций. Так, все новинки способны реагировать на пересечение линий, на вход в область и на выход из нее, на оставление и на унесение предметов, а при потере связи с сервером тревожное видео будет записано на карту памяти до 128 Гб. Поддержка карт реализована во всех новинках, но карту нужно будет приобрести отдельно.
Купольная камера RVi-IPC38VM4 и «шар в стакане» RVi-IPC38VD имеют антивандальное исполнение, а цилиндрическая RVi-IPC48M4 такой маркировки не имеет. Купольная и цилиндрическая новинки оснащены моторизованными объективами с автофокусом, а «шар в стакане» имеет встроенный фиксированный объектив. Для подключения тревожных внешних устройств (датчиков, сирен и пр.) в камерах RVi-IPC38VM4 и RVi-IPC48M4 имеются тревожные входы и выходы, также в этих моделях есть входы и выходы для подсоединения динамика и микрофона. В отличие от них, «шар в стакане» RVi-IPC38VD уже укомплектован встроенным микрофоном. Рабочий диапазон начинается (в зависимости от модели) от -40 / -50 градусов, а дополнительные сведения об этих 8 Мп новинках уточняйте в компании «Видеоглаз» при покупке.
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