64-канальный NVR с записью до 4К –"СМАРТЕК СЕКЬЮРИТИ" обновила линейку серии Alfa

Новости участников портала \\ 29.09.2018 11:35 \\ "СМАРТЕК СЕКЬЮРИТИ" \\ Москва

Сетевой видеорегистратор STNR-6433 серии Alfa ведет запись в реальном времени одновременно от 64 IP-камер до 12 Мп. Возможна организация двух постов в мультиэкранном режиме. Обеспечивает интеллектуальный поиск в архиве.

Сетевой видеорегистратор STNR-6433 серии Alfa ведет запись в реальном времени одновременно от 64 IP-камер до 12 Мп. Возможна организация двух постов в мультиэкранном режиме. Обеспечивает интеллектуальный поиск в архиве. Штатное клиентское ПО EZStation позволяет организовать полноценный сетевой доступ до 256 каналов.

Запись видео/аудио 64 IP-камер в реальном времени при разрешении до 4К (8/12Мп)

Одновременное воспроизведение до 16 камер

Стандарт компрессии H.265/H.264

2 независимых мультиэкранных HDMI выхода мониторов

Поддержка 8 HDD

Поддержка P2P

Клиентское ПО удаленного мониторинга EZStation

Мобильные приложения Alfa-Viewer (iOS, Android)

Запись видео высокого разрешения

Видеорегистратор STNR-6433 способен производить запись видео от IP-камер в реальном времени (30 к/с на каждый канал) при разрешении до 4К (12 Мп). Компрессия в формате H.265 позволяет записывать потоки видео с высоким разрешением без кратного роста объема дискового хранилища. Возможно воспроизведение архива в режиме реального времени (25 к/с) при одновременном отображении до 4 каналов (4K) или 16 каналов с разрешением 1080p.

Независимые выходы мониторов

В видеорегистраторах Alfa-серии реализовано два выхода для мониторов - первый (порты HDMI/VGA/BNC) и второй (порт HDMI). Второй HDMI порт обеспечивает поддержку мониторов с разрешением вплоть до 4К. Более того, имеется возможность вывода независимых групп камер на данные два выхода. Для выбора требуемого формата вывода камер на мониторы используется оперативное меню и переключение между активными мониторами.

Дополнительные функции и возможности

Интеллектуальный поиск в архиве с детектором активности в зонах поиска ускоряет нахождение искомых фрагментов даже с камерами без активного встроенного детектора.

Удаленный доступ

Для многоканального сетевого доступа к одному или нескольким видеорегистраторам предлагается штатное клиентское ПО EZStation. Оно обеспечивает одновременное отображение живого видео, поиск и воспроизведение архива до 256 каналов (при использовании АРМ с 4 мониторами) на платформах Windows. Поддерживается работа с интерактивными графическими планами, создание видеостен и др. функции. Для доступа с помощью мобильных платформ iOS и Android используется многофункциональный мобильный клиент Alfa-Viewer.

Сетевой видеорегистратор STNR-6433 серии Alfa можно приобрести у Партнёров компании "СМАРТЕК СЕКЬЮРИТИ".