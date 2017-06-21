5-ти мегапиксельная цилиндрическая IP-видеокамера DC-T3533HRX

Новости участников портала \\ 23.06.2017 16:25 \\ IDIS \\ г.Москва,

Компания IDIS представляет 5Мп IP-видеокамеру DC-T3533HRX, которая позволяет получать видео с разрешением 2592 x 1944 пикселей со скоростью 30 кадров/c и дает возможность рассмотреть мельчайшие детали при оперативн



В новинке применяется КМОП-матрица последнего поколения размером 1/1.8” (7.2x5.3 мм), что на 55% процентов больше, чем в камерах FullHD разрешения. При этом, в камере наблюдения используется высококачественный моторизированный 5-мегапиксельный объектив с углом обзора 90°, поддерживающий P-Iris технологию. Таким образом, исключается потеря качества видео за счет несоответствующей оптики и сочетаются преимущества ручной и автоматической регулировки управления диафрагмой.

Для уличной установки в камере наблюдения DC-T3533HRX имеется встроенный обогреватель для работы устройства в широком температурном диапазоне от -40°С до +55 ˚С и технология De-Fog, позволяющая автоматически устранять возникающее из-за тумана или дождя размытие изображения. Обработка видеосигнала также включает в себя TrueWDR-оптимизацию изображений при резко контрастном или недостаточном освещении.

Поддержка карт памяти Micro SD/SDHC дает возможность производить запись в независимую память объёмом до 64 Гб, реализовывая технологию Smart Failover.

Компания IDIS основана в 1997 году. За прошедшие годы, компания добилась в Южной Корее лидирующего статуса и входит в топ-5 мировых производителей оборудования для систем IP-видеонаблюдения.