№5-2017 журнала “Алгоритм безопасности” вышел из печати

Новости участников портала \\ 23.11.2017 18:45 \\ ООО "Алгоритм безопасности" \\ Санкт-Петербург

В номере интересная подборка информационных материалов на самые актуальные темы и конечно рекламные материалы о новинках и достижениях наших рекламодателей.

В свежем выпуске: ПО для мониторинга объекта и организации рабочих мест оператора, практические решения для защиты видеоинформации. Рассмотрен способ упрощения процедур постановки и снятия с охраны объектов с иерархической структурой. Продолжена тема о пожарных приборах управления - рассмотрены приборы управления СОУЭ. ФКУ НИЦ “Охрана” Росгвардии РФ продолжили тему стандартизации по созданию системы стандартов для охранной сигнализации.

Свежий номер можно получить на форуме ALL Over IP, который пройдет с 22 по 24 ноября в Сокольниках.

Анонсы опубликованы, следите за выходом интернет версий статей.

Получить печатную версию "Алгоритма безопасности" №5-2017 можно в редакции.

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