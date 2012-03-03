3 Мп IP-камера с моторизованным объективом Alteron KID68 для наружного наблюдения

Новости участников портала \\ 14.12.2017 14:08 \\ "СМАРТЕК СЕКЬЮРИТИ" \\ Москва

Компания "СМАРТЕК СЕКЬЮРИТИ" пополнила линейку оборудования торговой марки Alteron by Smartec новой уличной IP-камерой Alteron KID68: модель может применяться в системах внутреннего и наружного видеонаблюдения и формирует видеопоток при минимальной освещенности.

Компания "СМАРТЕК СЕКЬЮРИТИ" пополнила линейку оборудования торговой марки Alteron by Smartec новой уличной IP-камерой Alteron KID68: модель может применяться в системах внутреннего и наружного видеонаблюдения и формирует видеопоток при минимальной освещенности.

КМОП-матрица SONY 1/2.8” IMX 123 Sony Starvis™ 3 Мпикс

Моторизованный объектив 3.3-12мм

Разрешение до 2048х1536 пикс

Сжатие видео H.265/ H.264

Частота кадров до 30 к/с при 2048x1536

Чувствительность 0.1 лк (цв), 0 лк при вкл. ИК-подсветке

Аппаратный WDR 120 дБ

Встроенная ИК-подсветка

Поддержка карт памяти microSD

Аудиовход/аудиовыход

Вход/выход тревоги

Питание 12 В постоянного тока или PoE

Поддержка ONVIF

Камера построена на 1/2.8” 3 Мп КМОП-матрице Starvis™ IMX123 и имеет разрешение 2048х1536 пикс при 30 к/с. Представленная новинка оснащена моторизованным варифокальным объективом с фокусным расстоянием 3.3-12 мм и аппаратным WDR 120 дБ.

Камера формирует видеопоток при минимальной освещенности до 0.1 лк в цветном режиме и 0 лк в ч/б режиме. В условиях отсутствия освещения на объекте активируется работа 28 ИК-светодиодов с дальностью подсветки до 30 метров.

Для резервной записи в IP-камере реализована поддержка карт памяти стандарта microSD ёмкостью до 128 Гб.

Модель выполнена в пластиковом корпусе и может применяться в системах внутреннего и наружного видеонаблюдения, исходя из диапазона рабочих температур модели от -20 до +45°C.

Питание камеры осуществляется от источника 12 В постоянного тока или по PoE.

Для получения дополнительной информации по всему перечню оборудования марки Alteron by Smartec для систем видеонаблюдения обращайтесь в компанию "СМАРТЕК СЕКЬЮРИТИ", либо к нашим компаниям-партнёрам.