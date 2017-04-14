19-21 апреля Macroscop будет представлено на Securika Kazakhstan (AIPS) 2017, Алматы

Новости участников портала \\ 17.04.2017 14:09 \\ Macroscop \\ Пермь

Securika Kazakhstan – международная выставка, освещающая передовые технологии в области обеспечения безопасности, средств спасения и противопожарной защиты.

19-21 апреля программные решения Macroscop для систем IP-видеонаблюдения будут представлены на выставке Securika Kazakhstan (AIPS) 2017 в г. Алматы, Казахстан.

Securika Kazakhstan – международная выставка, освещающая передовые технологии в области обеспечения безопасности, средств спасения и противопожарной защиты.

Программные решения и сетевые видеорегистраторы Macroscop буду представлены на стендах международных партнеров компании: Торговый дом INTANT (пав. 9А, стенд А22) и ТОО Pulsar Systems (пав. 9А, стенд А5). В презентационной зоне экспозиции Pulsar Systems будут демонстрироваться сетевые видеорегистраторы Macroscop NVR с интеллектуальными возможностями межкамерного трекинга для отслеживания перемещений объектов по нескольким камерам системы, распознавания лиц, подсчета посетителей и др.

Также на Securika Kazakhstan будет присутствовать руководитель отдела продаж компании Macroscop Альберт Гайнутдинов, с которым посетители выставки смогут обсудить свои проекты по видеонаблюдению, а также задать любые вопросы о Macroscop.

Выставка Securika Kazakhstan (AIPS) 2017 пройдет 19-21 апреля в г. Алматы, КЦДС "Атакент". Договориться о встрече с представителем Macroscop можно, позвонив по телефону 8-800-555-0043.