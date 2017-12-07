Видео с соревнований по практической стрельбе
Видео с соревнований по практической стрельбе
Новое на портале \\ 07.12.2017 10:13
Чемпионат России по практической стрельбе
Видео ролик о ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ ПО СТРЕЛЬБЕ. Клубный матч "Архангел Михаил"
Команду Интер-Урал представлял Раснецов Андрей Сергеевич, мастер спорта по практической стрельбе, инструктор Федерации практической стрельбы, Судья Федерации практической стрельбы. Сделано специально для портала https://secandsafe.ru/
Новое видео от компании Z-Line
Новое на портале \\ 15.11.2017 10:36 \\ Обсудить ()
Видео от Z-:ine "Огнестойкая кабельная линия"
Обновление в разделе Видео!!!
Новое на портале \\ 26.10.2017 12:41 \\ Обсудить ()
Новые ролики
Обновление в разделе Видео
Новое на портале \\ 12.10.2017 10:41 \\ Обсудить ()
Добавлены новые ролики от компании Z-Line
Обновление в разделе Видео!!!
Новое на портале \\ 28.09.2017 17:11 \\ Обсудить ()
Новые видеообзоры от компании Технология комфорта
Обновление в разделе Видео: Разборка дымового извещателя ИП212-051Z
Новое на портале \\ 20.09.2017 09:33 \\ Обсудить ()
Новое видео от компании Z-line
Статьи
Один на всех: как разорвать замкнутый круг сложностей при разработке коробочного продукта
Видеонаблюдение \\ Имеет ли значение, делаем мы универсальный продукт для многих или разрабатываем индивидуально для конкретного пользователя? Когда речь идет о видеоанализе, это имеет просто принципиальное значение.
Глубокий расчет. Как 3D-технологии помогают считать людей и делают жизнь проще?
Видеонаблюдение \\ По нашей оценке, при работе с интеллектуальными модулями во главу угла пользователи ставят точность и простоту управления функцией. Когда мы приняли концепцию развития продукта Macroscop через его упрощение, одной из локальных вех этого упрощения стала переработка популярного подсчета посетителей.
IDIS рассказал SourceSecurity о результативности технологий Машинного Обучения и Искусственного интеллекта
Видеонаблюдение \\ Потенциальное воздействие нейросетей и искусственного интеллекта (ИИ) проясняется на рынке только сейчас. Такие поставщики систем видеонаблюдения, как IDIS, развивают технологии машинного обучения и начинают работы по их внедрению через несколько месяцев.
Найден способ блокировки Bad Rabbit
Защита информации \\ Эксперты нашли способ заблокировать активность нашумевшего шифровальщика Bad Rabbit, терроризирующего СМИ России и Украины.