Новое видео от компании Z-Line
Новое видео от компании Z-Line
Новое на портале \\ 15.11.2017 10:36
Видео от Z-:ine "Огнестойкая кабельная линия"
"Огнестойкая кабельная линия"
Обновление в разделе Видео!!!
Новое на портале \\ 26.10.2017 12:41 \\ Обсудить ()
Новые ролики
Обновление в разделе Видео
Новое на портале \\ 12.10.2017 10:41 \\ Обсудить ()
Добавлены новые ролики от компании Z-Line
Обновление в разделе Видео!!!
Новое на портале \\ 28.09.2017 17:11 \\ Обсудить ()
Новые видеообзоры от компании Технология комфорта
Обновление в разделе Видео: Разборка дымового извещателя ИП212-051Z
Новое на портале \\ 20.09.2017 09:33 \\ Обсудить ()
Новое видео от компании Z-line
Требуются монтажники!!
Новое на портале \\ 21.08.2017 08:54 \\ Обсудить ()
ООО «ГК «УРАЛ» требуются монтажники ОПС
Статьи
Глубокий расчет. Как 3D-технологии помогают считать людей и делают жизнь проще?
Видеонаблюдение \\ По нашей оценке, при работе с интеллектуальными модулями во главу угла пользователи ставят точность и простоту управления функцией. Когда мы приняли концепцию развития продукта Macroscop через его упрощение, одной из локальных вех этого упрощения стала переработка популярного подсчета посетителей.
IDIS рассказал SourceSecurity о результативности технологий Машинного Обучения и Искусственного интеллекта
Видеонаблюдение \\ Потенциальное воздействие нейросетей и искусственного интеллекта (ИИ) проясняется на рынке только сейчас. Такие поставщики систем видеонаблюдения, как IDIS, развивают технологии машинного обучения и начинают работы по их внедрению через несколько месяцев.
Найден способ блокировки Bad Rabbit
Защита информации \\ Эксперты нашли способ заблокировать активность нашумевшего шифровальщика Bad Rabbit, терроризирующего СМИ России и Украины.
Bad Rabbit: новая эпидемия шифровальщика
Защита информации \\ В 2017 году уже было зафиксировано две крупнейших эпидемии шифровальщиков — мы говорим про здорово нашумевшие WannaCry и ExPetr (он же Petya и одновременно NotPetya) — а теперь, похоже, начинается третья. На этот раз шифровальщика зовут Bad Rabbit — по крайней мере такое имя написано на странице в даркнете, на которую его создатели отправляют за выяснением деталей.