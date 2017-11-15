Новое видео от компании Z-Line

Новое видео от компании Z-Line

Новое видео от компании Z-Line

Новое на портале \\ 15.11.2017 10:36

Видео от Z-:ine "Огнестойкая кабельная линия"

"Огнестойкая кабельная линия"

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Обновление в разделе Видео!!!

Обновление в разделе Видео!!!

Новое на портале \\ 26.10.2017 12:41 \\ Обсудить ()

Новые ролики

Обновление в разделе Видео

Новое на портале \\ 12.10.2017 10:41 \\ Обсудить ()

Добавлены новые ролики от компании Z-Line

Обновление в разделе Видео!!!

Новое на портале \\ 28.09.2017 17:11 \\ Обсудить ()

Новые видеообзоры от компании Технология комфорта

Обновление в разделе Видео: Разборка дымового извещателя ИП212-051Z

Новое на портале \\ 20.09.2017 09:33 \\ Обсудить ()

Новое видео от компании Z-line

Требуются монтажники!!

Новое на портале \\ 21.08.2017 08:54 \\ Обсудить ()

ООО «ГК «УРАЛ» требуются монтажники ОПС

Статьи

Глубокий расчет. Как 3D-технологии помогают считать людей и делают жизнь проще?

Глубокий расчет. Как 3D-технологии помогают считать людей и делают жизнь проще?

Видеонаблюдение \\ По нашей оценке, при работе с интеллектуальными модулями во главу угла пользователи ставят точность и простоту управления функцией. Когда мы приняли концепцию развития продукта Macroscop через его упрощение, одной из локальных вех этого упрощения стала переработка популярного подсчета посетителей.

IDIS рассказал SourceSecurity о результативности технологий Машинного Обучения и Искусственного интеллекта

IDIS рассказал SourceSecurity о результативности технологий Машинного Обучения и Искусственного интеллекта

Видеонаблюдение \\ Потенциальное воздействие нейросетей и искусственного интеллекта (ИИ) проясняется на рынке только сейчас. Такие поставщики систем видеонаблюдения, как IDIS, развивают технологии машинного обучения и начинают работы по их внедрению через несколько месяцев.

Найден способ блокировки Bad Rabbit

Найден способ блокировки Bad Rabbit

Защита информации \\ Эксперты нашли способ заблокировать активность нашумевшего шифровальщика Bad Rabbit, терроризирующего СМИ России и Украины.

Bad Rabbit: новая эпидемия шифровальщика

Bad Rabbit: новая эпидемия шифровальщика

Защита информации \\ В 2017 году уже было зафиксировано две крупнейших эпидемии шифровальщиков — мы говорим про здорово нашумевшие WannaCry и ExPetr (он же Petya и одновременно NotPetya) — а теперь, похоже, начинается третья. На этот раз шифровальщика зовут Bad Rabbit — по крайней мере такое имя написано на странице в даркнете, на которую его создатели отправляют за выяснением деталей.

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