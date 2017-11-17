Virus Bulletin: ESET NOD32 защищает от вредоносных программ на 100%

Информационная безопасность \\ 17.11.2017 14:29

Антивирусный продукт ESET NOD32 Internet Security успешно прошел тестирование в независимой лаборатории Virus Bulletin.

В октябре 2017 года специалисты Virus Bulletin протестировали 32 антивирусных продукта для домашних и корпоративных пользователей от 27 разработчиков. Изучалась эффективность защиты от вредоносных программ и наличие ложных срабатываний при работе на двух операционных системах: Microsoft Windows 7 и Microsoft Windows 10.

ESET NOD32 Internet Security детектировал 100% угроз без ложных срабатываний на обеих платформах. По итогам теста продукт получил награду VB100.

Британский журнал Virus Bulletin учредил награду в VB100 в 1998 году. Продукты-номинанты проходят тесты на детектирование вредоносного ПО из базы «диких вирусов» in‐the‐wild.

ESET участвует в тестах Virus Bulletin на протяжении 18 лет – больше, чем любой другой антивирусный вендор. Все это время ESET NOD32 остается единственным продуктом, не пропустившим в тестах VB100 ни одного вируса. В декабре 2016 года компания завоевала юбилейную, сотую по счету, награду VB100.