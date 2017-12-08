Uber заплатили злоумышленникам $100 000
Uber заплатили злоумышленникам $100 000
Информационная безопасность \\ 08.12.2017 09:09
Стала известна личность человека, которому Uber заплатил $100 тыс. в 2016 году за то, чтобы он не афишировал факт обнаружения в открытом доступе персональных данных 50 миллионов пользователей сервиса и 7 миллионов водителей.
Выплата была сделана 20-ти летнему жителю штата Флорида через платформу HackerOne, по документам она прошла как вознаграждение за поиск уязвимостей (bug bounty program). С этой суммы будут заплачены все налоги, т.к. платформа HackerOne требует предоставить заполненные налоговые формы перед выплатой вознаграждения, а значит ни о какой анонимности речи не идет.
Источники описывают получившего выплату человека как живущего вместе с мамой в маленьком доме, пытающегося найти деньги на оплату счетов.
Virus Bulletin: ESET NOD32 защищает от вредоносных программ на 100%
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Раскрыта новая схема банковского мошенничества в Интернете
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<Информация> Роскомнадзора <О получении согласия на обработку персональных данных при покупке товаров в интернет-магазинах>
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Роскомнадзор напоминает о том, что персональные данные граждан России должны обрабатываться только с их согласия
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акеры распространяют троян для удаленного доступа с сайта компании—разработчика ПО
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ESET: мошенники заработали 63 000 долларов на вредоносном майнере криптовалюты Monero
Информационная безопасность \\ 09.10.2017 15:16 \\ Обсудить ()
Специалисты ESET выявили новую мошенническую кампанию. Атакующие заражают веб-серверы вредоносным майнером криптовалюты Monero (XMR). Операция продолжается как минимум с мая 2017 года.
ESET представляет новое решение Safetica – защиту от угроз, связанных с человеческим фактором
Информационная безопасность \\ 27.09.2017 11:58 \\ Обсудить ()
ESET представляет в России и СНГ новое решение «Офисный контроль и DLP Safetica» – полнофункциональный комплекс, который закрывает широкий спектр угроз безопасности, связанных с человеческим фактором. Решение разработано чешской компанией Safetica Technologies, входящей в состав ESET Technology Alliance.
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