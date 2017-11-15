Раскрыта новая схема банковского мошенничества в Интернете

Информационная безопасность \\ 15.11.2017 16:06

Международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении и расследовании преступлений с использованием высоких технологий, выявила повышение активности мошенников в официальных группах российских банков в социальных сетях.

Осенью она увеличилась почти в два раза по сравнению с летом текущего года.

Согласно данным компании, киберпреступники просматривают запросы клиентов в официальных группах организаций и под видом сотрудников банков связываются с пользователями. Их дальнейшая цель — узнать у собеседника информацию, которая поможет им получить доступ к сбережениям жертвы. Например, SMS-код, номер или верификационный код карты, передает Nation News.

Наибольшая активность мошенников отмечена в официальных группах банков в соцсети «ВКонтакте». «Федеральное агенство новостей» сообщает, что мошенники могут действовать по такой же схеме через Facebook.