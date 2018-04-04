мошенническое приложение на Google Play подписывает пользователей на платный сервис
мошенническое приложение на Google Play подписывает пользователей на платный сервис
Информационная безопасность \\ 04.04.2018 16:13
Специалисты ESET обнаружили новую мошенническую схему. Приложение Pingu Cleans Up подписывало пользователей на дорогостоящий сервис, используя легитимный способ оплаты в Google Play.
Специалисты ESET обнаружили новую мошенническую схему. Приложение Pingu Cleans Up подписывало пользователей на дорогостоящий сервис, используя легитимный способ оплаты в Google Play.
Игра Pingu Cleans Up впервые появилась в магазине приложений 8 февраля 2018 года. Ее загрузили от 50 000 до 100 000 раз.
После установки на планшет или смартфон приложение предлагало создать игрового персонажа. На первых двух этапах потенциальная жертва, выбирая нужный атрибут, должна была нажать кнопку «Подтвердить» во всплывающем окне.
На последнем этапе пользователь с банковской картой, привязанной к аккаунту Google Play, видел окно, напоминающее предыдущие. Разница в том, что кнопка «Подтвердить» была заменена на «Подписаться». Нажав на кнопку, пользователь оформлял подписку стоимостью 5,49 евро (около 400 рублей) в неделю. Платеж списывался с карты автоматически до момента отмены подписки.
Пользователи, в аккаунте которых не было данных банковской карты, видели на третьем этапе другое окно. Им предлагалось добавить информацию о способе оплаты, чтобы завершить покупку.
Схема мошенников основана на предположении о том, что некоторые пользователи кликнут по любому окну, мешающему игре, не вчитываясь в текст. Судя по негативным отзывам в Google Play, афера работает.
После предупреждения ESET игра Pingu Cleans Up была удалена из Google Play. Пострадавшим не нужно отключать подписку вручную – она отменена автоматически.
ESET рекомендует изучать рейтинг и отзывы в Google Play до установки приложения и использовать мобильный антивирус для смартфонов и планшетов на Android.
Microsoft сообщила об уязвимости в Skype, которую нельзя исправить без переписки кода
Информационная безопасность \\ 15.02.2018 10:14 \\ Обсудить ()
В феврале 2018 года стало известно о том, что в Microsoft подтвердили о существовании в Skype уязвимости, которую, как утверждают в компании, нельзя исправить без переписки кода. Так что пользователям придется работать с сервисом на свой страх.
Взлом сайтов для добычи криптовалют
Информационная безопасность \\ 13.02.2018 10:11 \\ Обсудить ()
11 февраля 2018 года в течение нескольких часов тысячи веб-сайтов, в том числе принадлежащих американским и государственным правительственным органам, были заражены вредоносным кодом, который заставлял браузеры и компьютеры пользователей этих ресурсов добывать криптовалюту.
Статьи
Пожарная безопасность на предприятии
Пожарная безопасность \\ По статистике МЧС России, в 2017 году количество зарегистрированных пожаров на объектах нежилого сектора превысило 42 тысячи. Большинство из этих объектов в той или иной степени связаны с промышленным производством, торговлей, оказанием гражданам различных услуг.
Системы пожарной безопасности
Пожарная безопасность \\ Правила организации и функции системы обеспечения пожарной безопасности определяются обязательными для соблюдения требованиями технического регламента № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. и другими нормативными актами.
Знаки пожарной безопасности
Пожарная безопасность \\ В любом помещении внимательный взгляд сможет заметить размещённые на стенах и других поверхностях знаки разных цветов и формы.
Основные правила пожарной безопасности
Пожарная безопасность \\ По официальным данным МЧС России, в одном только 2017 году было зарегистрировано 139703 пожара. Это бедствие ежегодно собирает свой трагический урожай человеческих жертв и наносит огромный имущественный урон. Вот почему это ведомство не устаёт нам всем регулярно напоминать о необходимости знать хотя бы основные правила пожарной безопасности. Это прежде всего в наших с вами интересах.