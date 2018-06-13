Hitachi Vantara расширяет семейство конвергентных и гиперконвергентных систем UCP и ...
Hitachi Vantara расширяет семейство конвергентных и гиперконвергентных систем UCP и экосистему прикладных решений
Информационная безопасность \\ 13.06.2018 14:50
Компания Hitachi Vantara усовершенствовала аппаратное и программное обеспечение всех продуктов семейства конвергентных, гиперконвергентных и созданных на базе архитектуры Rack-scale систем Hitachi Unified Compute Platform (UCP), в том числе дисковых систем с кэшированием на базе NVMe SSD и серверных систем на базе процессоров GPU.
Компания Hitachi Vantara, дочернее предприятие Hitachi Ltd., усовершенствовала аппаратное и программное обеспечение всех продуктов семейства конвергентных, гиперконвергентных и созданных на базе архитектуры Rack-scale систем Hitachi Unified Compute Platform (UCP), в том числе дисковых систем с кэшированием на базе NVMe SSD и серверных систем на базе процессоров GPU. Новые сертифицированные прикладные решения подходят для работы в критически важных средах, таких как SAP HANA, базы данных Oracle, VMware и инфраструктуры для аналитики больших данных. Конвергентные системы UCP и интегрированные прикладные решения Hitachi Vantara позволяют заказчикам поддерживать все типы рабочих нагрузок в мультиоблачных средах любого масштаба.
Системы Hitachi UCP обеспечивают работу упрощенных стандартных платформ, которые отличаются быстрым развертыванием, простотой в управлении и отсутствием рисков за счет минимизации количества ошибок, связанных с человеческим фактором. Они позволяют создать гибкую инфраструктуру, необходимую для модернизации центров обработки данных (ЦОД). Благодаря этому заказчики быстрее реагируют на изменения потребностей бизнеса и более продуктивно работают с данными, анализ которых помогает извлекать ценные инсайты, принимать эффективные решения и получать высокие результаты.
«Мы объединили усилия с Hitachi Vantara, чтобы ускорить внедрение гиперконвергентных инфраструктур на базе VMware vSAN на крупных предприятиях, – сообщил вице-президент бизнес-направления продуктов, СХД и обеспечения доступности компании VMware Ли Касвелл (Lee Caswell). – Hitachi Vantara предлагает уникальные возможности интеграции с решениями
VMware, такими как VMware vSAN и VMware Cloud Foundation, позволяющими создать цифровую основу для традиционных и облачных приложений предприятиям, которым необходима инфраструктура для разработки и новая элегантная операционная модель».
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