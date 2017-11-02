ESET: мошенники угоняют аккаунты криптовалютной биржи Poloniex
ESET: мошенники угоняют аккаунты криптовалютной биржи Poloniex
Информационная безопасность \\ 02.11.2017 16:35
Эксперты ESET обнаружили новую мошенническую кампанию в Google Play. Ее жертвами стали пользователи популярной криптовалютной биржи Poloniex.
Poloniex – одна из ведущих бирж, на которой можно торговать более чем 100 криптовалютами. Популярность площадки привлекает мошенников. В данном инциденте злоумышленники воспользовались отсутствием официального мобильного приложения Poloniex – они распространяли вредоносные приложения под видом легитимных.
Первое вредоносное приложение проникло в Google Play под названием POLONIEX от одноименного разработчика. С 28 августа по 19 сентября его установили до 5000 пользователей, несмотря на противоречивые оценки и негативные отзывы. Второе – POLONIEX EXCHANGE от POLONIEX COMPANY – появилось в Google Play 15 октября и было установлено 500 раз. После предупреждения ESET подделки удалили из магазина.
Вредоносные приложения предназначены для кражи аккаунтов Poloniex. Чтобы получить доступ к учетной записи, мошенникам нужны логины и пароли от биржи и электронной почты, привязанной к «биржевому» аккаунту. Кроме того, поддельное приложение не должно вызывать подозрений пользователя. В обоих подделках реализованы одни и те же методы для решения этих задач.
Сразу после запуска вредоносного приложения на экране появляется фальшивая форма ввода логина и пароля Poloniex. Введенные данные отправляются злоумышленникам. Если жертва не использует в Poloniex двухфакторную аутентификацию, атакующие получат доступ к аккаунту. Они смогут самостоятельно выполнять транзакции и менять настройки, включая пароль.
Перехватив логин и пароль от Poloniex, злоумышленники пытаются получить доступ к Gmail. Для этого на экран устройства выводится окно, предлагающее войти в Gmail для «проверки безопасности». Получив доступ к аккаунту Poloniex и связанному аккаунту электронной почты, атакующие смогут проводить операции со счетом и удалять любые уведомления из входящих сообщений.
Наконец, чтобы обеспечить видимость нормальной работы, приложение переадресовывает пользователя на мобильную версию легитимного сайта Poloniex при каждом запуске.
ESET рекомендует проверять подлинность мобильных приложений (наличие ссылки на официальном сайте), рейтинги и отзывы пользователей на Google Play, а также использовать двухфакторную аутентификацию и надежное антивирусное решение для мобильных устройств.
Продукты ESET детектируют вредоносную программу как Android/FakeApp.GV.
Более подробная информация об атаке и рекомендации по удалению вредоносного софта – в блоге ESET на Хабрахабр.
Формы для перехвата учетных данных Poloniex и Gmail:
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