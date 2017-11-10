ESET: мошенники подделали популярную программу Microsoft

ESET: мошенники подделали популярную программу Microsoft

ESET: мошенники подделали популярную программу Microsoft

Информационная безопасность \\ 10.11.2017 15:55

ESET обнаружила сайт, распространяющий мошенническую версию Windows Movie Maker – популярной программы Microsoft для создания и редактирования видео. Сайт попадает в топ выдачи поисковиков Google и Bing.

Поддержка Windows Movie Maker прекращена Microsoft с 10 января 2017 года, программа не доступна для скачивания с сайта производителя. Несмотря на это, софт пользуется высоким спросом, чем и пытаются воспользоваться мошенники.

 

Модифицированная версия Windows Movie Maker распространяется через сайт windows-movie-maker.org, зарегистрированный в 2010 году. Ресурс попадает в топ выдачи Google по запросам «Movie Maker» и «Windows Movie Maker» (первая строка выдачи в странах с наибольшим числом интернет-пользователей). В Bing, втором по доле рынка поисковике, сайт мошенников также попадает на первую страницу выдачи.

 

Установив программу с сайта мошенников, пользователь получит рабочую версию Windows Movie Maker. Но если программа Microsoft бесплатна, то мошенники позиционируют свою версию как триальную. Пользователю настойчиво предлагают заплатить 29,95 долларов за полнофункциональную программу – сначала при запуске, далее при попытках сохранить новый контент.

 

Благодаря высоким позициям в поисковиках мошенники получили доступ к массовой аудитории. Модифицированный Windows Movie Maker является одной из наиболее активных киберугроз в последние несколько дней, по данным телеметрии ESET.

 

ESET рекомендует загружать софт только с официальных площадок. Если необходима программа, поддержка которой приостановлена, следует соблюдать следующие меры:

∙             убедиться, что на компьютере установлен надежный антивирусный продукт;

∙             использовать альтернативу устаревшего софта, предлагаемую производителем;

∙             не платить за бесплатный софт, а в спорных случаях перепроверять информацию о ценах производителя на официальном сайте.

 

Антивирусные продукты ESET детектируют модифицированный Windows Movie Maker как Win32/Hoax.MovieMaker и блокируют сайт, распространяющий угрозу. Специалисты компании сообщили о деятельности мошенников в Google и Microsoft.

 

Сайт с модифицированным Movie Maker в выдаче Google:

 

 

 

 

Мошенники оценили бесплатный Movie Maker в 29,95 долларов (с учетом скидки):

 

 

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