Проект Постановления Правительства РФ "О внесении изменений в Правила дорожного ...

Безопасность населения \\ 30.08.2017 10:44

При проезде перекрестка с круговым движением приоритет предлагается отдать автомобилям, движущимся по кругу

По мнению МВД России как инициатора проекта, при установлении приоритета проезда перекрестка с круговым движением значительно возрастает пропускная способность улично-дорожной сети, чем при обратной схеме проезда указанного перекрестка.

В этой связи Правила дорожного движения Российской Федерации, утвержденные Постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090, предлагается дополнить новым пунктом 13.11.1, которым устанавливается, что при въезде на перекресток, на котором организовано круговое движение, обозначенный знаком 4.3, водитель транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по такому перекрестку.

При этом в пункт 13.11 Правил дорожного движения предполагается внести корреспондирующие изменения, а также исключить абзац третий пункта 13.9.

Текст постановления