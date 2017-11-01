Постановления Правительства РФ "О внесении изменений в Правила дорожного ...

Постановления Правительства РФ "О внесении изменений в Правила дорожного движения Российской Федерации"

Постановления Правительства РФ "О внесении изменений в Правила дорожного движения Российской Федерации"

Безопасность населения \\ 01.11.2017 13:56

Новые изменения и дополнения в ПДД

Новые изменения и дополнения

- новый знак 1.35 "Участок перекрестка" и разметка 1.26 желтого цвета

- изменения в приоритете проезда по круговому движению

 

Подробнее ...

Новости Безопасность населения

Архив RSS

Ледовый дворец «Витязь» внедрил инновационную многоуровневую систему безопасности

Безопасность населения \\ 26.10.2017 13:12 \\ Обсудить ()

Ледовый дворец «Витязь», один из крупнейших спортивных объектов Центрального региона, объявляет о начале эксплуатации комплексной системы обеспечения безопасности болельщиков и спортсменов при проведении спортивных матчей. Центральным элементом проекта стала система интеллектуального видеонаблюдения и распознавания лиц компании Вокорд. Система уже прошла апробацию во время состоявшихся недавно хоккейных матчей.

Новые изменения в регламенте ГИБДД

Новые изменения в регламенте ГИБДД

Безопасность населения \\ 24.10.2017 10:05 \\ Обсудить ()

В России вступил в действие новый административный регламент ГИБДД. О каких изменениях должны знать водители

YouTube в опасности, или ФСБ против...

YouTube в опасности, или ФСБ против...

Безопасность населения \\ 26.09.2017 09:25 \\ Обсудить ()

Роскомнадзор намерен запретить серверы кэширования Googlе - Google Global Cache.

ESET зафиксировала операции кибершпионажа в семи странах мира

ESET зафиксировала операции кибершпионажа в семи странах мира

Безопасность населения \\ 25.09.2017 16:18 \\ Обсудить ()

Вирусная лаборатория ESET обнаружила новые операции кибершпионажа с использованием вредоносного ПО FinFisher в семи странах мира. Вектор заражения указывает на возможное участие в распространении шпионской программы крупного интернет-провайдера.

ESET обнаружила шифратор-подделку

ESET обнаружила шифратор-подделку

Безопасность населения \\ 13.09.2017 16:56 \\ Обсудить ()

Хакеры мечтают воспользоваться славой Petya и Wannacry

ESET: мошенники собирают данные банковских карт Mastercard

ESET: мошенники собирают данные банковских карт Mastercard

Безопасность населения \\ 06.09.2017 15:39 \\ Обсудить ()

ESET предупреждает о новой волне интернет-мошенничества. Злоумышленники рассылают фишинговые письма от имени платежной системы Mastercard и используют для кражи данных пользователей взломанный сайт правительства Мексики.

ESET обнаружила новый бэкдор АРТ-группы Turla

ESET обнаружила новый бэкдор АРТ-группы Turla

Безопасность населения \\ 01.09.2017 16:28 \\ Обсудить ()

ESET представляет анализ нового, ранее неизвестного бэкдора Gazer, который используется в атаках на правительственные и дипломатические учреждения Европы и бывших союзных республик. Вредоносная программа разработана АРТ-группой Turla и предназначена для хищения данных.

Растет число фирм, предлагающих услуги по слежке за телефонами по всему миру

Безопасность населения \\ 31.08.2017 10:15 \\ Обсудить ()

Отслеживание телефонов по всему миру постепенно становится привлекательной нишей для ведения бизнеса, сулящей большие доходы.

Проект Постановления Правительства РФ "О внесении изменений в Правила дорожного движения Российской Федерации"

Проект Постановления Правительства РФ "О внесении изменений в Правила дорожного движения Российской Федерации"

Безопасность населения \\ 30.08.2017 10:44 \\ Обсудить ()

При проезде перекрестка с круговым движением приоритет предлагается отдать автомобилям, движущимся по кругу

С рассылкой от лица авиакомпании Delta распространяется троян, ворующий пароли

С рассылкой от лица авиакомпании Delta распространяется троян, ворующий пароли

Безопасность населения \\ 24.08.2017 16:53 \\ Обсудить ()

ESET предупреждает о новой спам-атаке. Мошенники рассылают письма с «билетами в США», распространяя таким образом троян Win32/PSW.Fareit для кражи паролей из браузеров и почтовых приложений.

Статьи

IDIS рассказал SourceSecurity о результативности технологий Машинного Обучения и Искусственного интеллекта

IDIS рассказал SourceSecurity о результативности технологий Машинного Обучения и Искусственного интеллекта

Видеонаблюдение \\ Потенциальное воздействие нейросетей и искусственного интеллекта (ИИ) проясняется на рынке только сейчас. Такие поставщики систем видеонаблюдения, как IDIS, развивают технологии машинного обучения и начинают работы по их внедрению через несколько месяцев.

Найден способ блокировки Bad Rabbit

Найден способ блокировки Bad Rabbit

Защита информации \\ Эксперты нашли способ заблокировать активность нашумевшего шифровальщика Bad Rabbit, терроризирующего СМИ России и Украины.

Bad Rabbit: новая эпидемия шифровальщика

Bad Rabbit: новая эпидемия шифровальщика

Защита информации \\ В 2017 году уже было зафиксировано две крупнейших эпидемии шифровальщиков — мы говорим про здорово нашумевшие WannaCry и ExPetr (он же Petya и одновременно NotPetya) — а теперь, похоже, начинается третья. На этот раз шифровальщика зовут Bad Rabbit — по крайней мере такое имя написано на странице в даркнете, на которую его создатели отправляют за выяснением деталей.

Сложные пароли не должны быть трудными для запоминания

Сложные пароли не должны быть трудными для запоминания

Защита информации \\ Билл Бёрр – человек, занимающийся общими правилами по созданию сложных паролей, которые, по его мнению, должны обязательно сочетать буквенно-цифровые символы и чередовать прописные и строчные буквы, - признал свою ошибку. По словам Бюрра, эти правила «сводят людей с ума», при этом не обязательно, что пароли получатся сильными.

вверх