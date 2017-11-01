Постановления Правительства РФ "О внесении изменений в Правила дорожного ...
Постановления Правительства РФ "О внесении изменений в Правила дорожного движения Российской Федерации"
Безопасность населения \\ 01.11.2017 13:56
Новые изменения и дополнения в ПДД
Новые изменения и дополнения
- новый знак 1.35 "Участок перекрестка" и разметка 1.26 желтого цвета
- изменения в приоритете проезда по круговому движению
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Ледовый дворец «Витязь» внедрил инновационную многоуровневую систему безопасности
Безопасность населения \\ 26.10.2017 13:12 \\ Обсудить ()
Ледовый дворец «Витязь», один из крупнейших спортивных объектов Центрального региона, объявляет о начале эксплуатации комплексной системы обеспечения безопасности болельщиков и спортсменов при проведении спортивных матчей. Центральным элементом проекта стала система интеллектуального видеонаблюдения и распознавания лиц компании Вокорд. Система уже прошла апробацию во время состоявшихся недавно хоккейных матчей.
Новые изменения в регламенте ГИБДД
Безопасность населения \\ 24.10.2017 10:05 \\ Обсудить ()
В России вступил в действие новый административный регламент ГИБДД. О каких изменениях должны знать водители
YouTube в опасности, или ФСБ против...
Безопасность населения \\ 26.09.2017 09:25 \\ Обсудить ()
Роскомнадзор намерен запретить серверы кэширования Googlе - Google Global Cache.
ESET зафиксировала операции кибершпионажа в семи странах мира
Безопасность населения \\ 25.09.2017 16:18 \\ Обсудить ()
Вирусная лаборатория ESET обнаружила новые операции кибершпионажа с использованием вредоносного ПО FinFisher в семи странах мира. Вектор заражения указывает на возможное участие в распространении шпионской программы крупного интернет-провайдера.
ESET обнаружила шифратор-подделку
Безопасность населения \\ 13.09.2017 16:56 \\ Обсудить ()
Хакеры мечтают воспользоваться славой Petya и Wannacry
ESET: мошенники собирают данные банковских карт Mastercard
Безопасность населения \\ 06.09.2017 15:39 \\ Обсудить ()
ESET предупреждает о новой волне интернет-мошенничества. Злоумышленники рассылают фишинговые письма от имени платежной системы Mastercard и используют для кражи данных пользователей взломанный сайт правительства Мексики.
ESET обнаружила новый бэкдор АРТ-группы Turla
Безопасность населения \\ 01.09.2017 16:28 \\ Обсудить ()
ESET представляет анализ нового, ранее неизвестного бэкдора Gazer, который используется в атаках на правительственные и дипломатические учреждения Европы и бывших союзных республик. Вредоносная программа разработана АРТ-группой Turla и предназначена для хищения данных.
Растет число фирм, предлагающих услуги по слежке за телефонами по всему миру
Безопасность населения \\ 31.08.2017 10:15 \\ Обсудить ()
Отслеживание телефонов по всему миру постепенно становится привлекательной нишей для ведения бизнеса, сулящей большие доходы.
Проект Постановления Правительства РФ "О внесении изменений в Правила дорожного движения Российской Федерации"
Безопасность населения \\ 30.08.2017 10:44 \\ Обсудить ()
При проезде перекрестка с круговым движением приоритет предлагается отдать автомобилям, движущимся по кругу
С рассылкой от лица авиакомпании Delta распространяется троян, ворующий пароли
Безопасность населения \\ 24.08.2017 16:53 \\ Обсудить ()
ESET предупреждает о новой спам-атаке. Мошенники рассылают письма с «билетами в США», распространяя таким образом троян Win32/PSW.Fareit для кражи паролей из браузеров и почтовых приложений.
Статьи
IDIS рассказал SourceSecurity о результативности технологий Машинного Обучения и Искусственного интеллекта
Видеонаблюдение \\ Потенциальное воздействие нейросетей и искусственного интеллекта (ИИ) проясняется на рынке только сейчас. Такие поставщики систем видеонаблюдения, как IDIS, развивают технологии машинного обучения и начинают работы по их внедрению через несколько месяцев.
Найден способ блокировки Bad Rabbit
Защита информации \\ Эксперты нашли способ заблокировать активность нашумевшего шифровальщика Bad Rabbit, терроризирующего СМИ России и Украины.
Bad Rabbit: новая эпидемия шифровальщика
Защита информации \\ В 2017 году уже было зафиксировано две крупнейших эпидемии шифровальщиков — мы говорим про здорово нашумевшие WannaCry и ExPetr (он же Petya и одновременно NotPetya) — а теперь, похоже, начинается третья. На этот раз шифровальщика зовут Bad Rabbit — по крайней мере такое имя написано на странице в даркнете, на которую его создатели отправляют за выяснением деталей.
Сложные пароли не должны быть трудными для запоминания
Защита информации \\ Билл Бёрр – человек, занимающийся общими правилами по созданию сложных паролей, которые, по его мнению, должны обязательно сочетать буквенно-цифровые символы и чередовать прописные и строчные буквы, - признал свою ошибку. По словам Бюрра, эти правила «сводят людей с ума», при этом не обязательно, что пароли получатся сильными.