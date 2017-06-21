Мошенники воспользовались популярностью Uber
Мошенники воспользовались популярностью Uber
Безопасность населения \\ 21.06.2017 15:56
ESET предупреждает о новой фишинговой атаке – мошенники собирают данные банковских карт, действуя от лица сервиса Uber.
Новая мошенническая кампания началась 17 июня. Потенциальным жертвам высылают по электронной почте письма «из Uber», в которых предлагается получить крупную скидку на следующую поездку в такси.
Кликнув на баннер «акции» в письме, пользователь попадает на фишинговый сайт. Он не имеет ничего общего с настоящим сайтом сервиса, несмотря на то, что внешне напоминает оригинал, а в URL-адресе фигурирует слово «uber». Мошенники зарегистрировали поддельный сайт 16 июня, за несколько часов до начала атаки.
На фишинговом сайте пользователя поздравляют с «выигрышем» и предлагают создать аккаунт Uber, чтобы скидка была автоматически учтена в следующей поездке. Кнопка «входа» перенаправляет пользователя на поддельную страницу регистрации – там нужно ввести личные данные, включая имя, фамилию, номер мобильного телефона, а также номер, срок действия и CVV/CVC банковской карты.
После ввода данных пользователь попадет на настоящий сайт Uber, а мошенники получат информацию, необходимую для доступа к банковскому счету жертвы.
В ESET проверили статистику переходов по короткой ссылке из фишингового письма. С 18 июня «за скидкой» на сайт мошенников прошли почти 50 000 пользователей, преимущественно из Бразилии, США, Южной Кореи, Испании и Германии.
«Не факт, что все пользователи, посетившие фишинговый сайт, заполнили анкету и отправили мошенникам данные банковских карт, – комментирует Алексей Оськин, руководитель отдела технического маркетинга ESET Russia. – Проблема в том, что пятьдесят тысяч человек, по всей видимости, внимательно читают фишинговые письма и переходят по ссылкам из них. Неудивительно, что такой классический инструмент мошенников как спам по-прежнему эффективен».
Специалисты ESET обнаружили рассылку и поддельный сайт на португальском языке. Но мошенникам не составит труда перенацелить атаку на другие аудитории.
ESET рекомендует игнорировать спам-рассылки и использовать комплексные антивирусные продукты с функциями антиспама и антифишинга. Информацию о скидках и спецпредложениях Uber и других компаний лучше перепроверять на официальных сайтах.
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