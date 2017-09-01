ESET обнаружила новый бэкдор АРТ-группы Turla
ESET обнаружила новый бэкдор АРТ-группы Turla
Безопасность населения \\ 01.09.2017 16:28
ESET представляет анализ нового, ранее неизвестного бэкдора Gazer, который используется в атаках на правительственные и дипломатические учреждения Европы и бывших союзных республик. Вредоносная программа разработана АРТ-группой Turla и предназначена для хищения данных.
Кибергруппа Turla на протяжении многих лет проводит операции кибершпионажа. Жертвами хакеров становились крупные организации из Европы и США, в 2016 году хакеры провели атаку на швейцарский оборонный холдинг RUAG. Характерные для Turla методы – атаки типа watering hole и целевой фишинг.
По данным телеметрии ESET, бэкдор Gazer установлен на компьютерах в ряде стран мира, но преимущественно в Европе. Техника, тактика и процедуры, используемые атакующими, соответствуют индикаторам, типичным для Turla – заражение системы бэкдором первого этапа (например, с помощью целевого фишинга), установка бэкдора второго этапа (Gazer) для кражи данных.
Как и другие сложные бэкдоры Turla, Gazer получает задачи в зашифрованном виде с удаленного командного сервера и выполняет их в зараженной системе или на других машинах сети. В каждом образце Gazer предусмотрены уникальные ключи для шифрования и расшифровки отправляемых и получаемых данных. Авторы Gazer используют собственную библиотеку для шифрования 3DES и RSA, вместо общедоступных.
Кроме того, авторы Gazer используют виртуальную файловую систему, чтобы избежать обнаружения бэкдора антивирусными продуктами и продолжать атаки.
«Авторы Gazer проделали большую работу, чтобы избежать его детектирования. Для этого, в частности, предназначено удаление файлов из скомпрометированной системы и изменение строк кода, – комментирует Жан-Йен Бутен, ведущий вирусный аналитик ESET. – Обнаружение нового бэкдора – новый шаг к решению проблемы кибершпионажа в современном цифровом мире».
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