ESET: мошенники собирают данные банковских карт Mastercard

Безопасность населения \\ 06.09.2017 15:39

ESET предупреждает о новой волне интернет-мошенничества. Злоумышленники рассылают фишинговые письма от имени платежной системы Mastercard и используют для кражи данных пользователей взломанный сайт правительства Мексики.

Сообщение спамеров начинается с неперсонализированного приветствия. В тексте письма говорится о блокировке учетной записи в платежной системе. Чтобы восстановить доступ к сервисам Mastercard, пользователю предлагают перейти по ссылке и обновить информацию.

Если жертву не смутит отсутствие личного обращения и адрес отправителя, не имеющий отношения к Mastercard, он перейдет на поддельный сайт. Там, согласно «законам жанра», его ожидает анкета для ввода персональных и платежных данных, включая номер, срок действия и CVV банковской карты.

Заполнив анкету и нажав кнопку «Ввод», пользователь отправит все данные злоумышленникам. Информация может быть использована для списания средств с карты.

Спам-атака могла бы показаться рядовой, если не одна особенность – фишинговая страница размещена на домене .gob.mx, который принадлежит правительству Мексики. Вероятно, злоумышленники получили доступ к учетной записи администратора домена или использовали уязвимость сервера. Специалисты ESET сообщили об инциденте в Центр реагирования на компьютерные угрозы Мексики (СERT-МХ).

ESET рекомендует игнорировать неперсонализированные сообщения, не переходить по ссылкам из них, а также защитить компьютер комплексным антивирусным ПО с функциями «Антифишинг» и «Антиспам».

С уважением,

PR-команда ESET

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