Криптовалюта. Методы защиты

На протяжении своей истории люди постоянно изобретали и продолжают изобретать новые способы измерения стоимости продуктов и услуг. Жемчуг, золото, монеты, банкноты и привычные сегодня электронные деньги. Сегодня последним ноу-хау являются криптовалюта. Сотни тысяч пользователей сети интересуются электронными деньгами, поэтому вопрос безопасности криптовалюты особенно актуален.

Где безопасно купить криптовалюту?

Если вы только задумываетесь о покупке криптовалюты, то необходимо покупать валюту на безопасных биржах, работающих не один год. Лучшими биржами являются люксембургская биржа Bitstamp, платформа обмена криптовалют Bitfinex.com и японская биржа Bitflyer. При выборе биржи нужно ориентироваться на отзывы. Не стоит покупать валюту на биржах с низким рейтингом.

Типы хранения криптовалюты

Горячий. Такой тип хранения валюты заключается в том, что приватные ключи вашего кошелька размещаются на сервере используемого сервиса при этом нет необходимости скачивать полную цепочку блоков. Вам достаточно знать логин и пароль, чтобы получить доступ к кошельку. Эти кошельки имеют один большой минус – низкий уровень защиты. Онлайн кошельки – самый распространённый вид горячих кошельков. Для создания онлайн кошелька необходимо выбрать подходящий ресурс и зарегистрироваться. Самыми популярными онлайн ресурсами являются Strongcoin, Xapo и Blockchain. Чтобы повысить уровень безопасности онлайн кошельков, выбирайте кошельки, которые поддерживают функцию двухэтапной аутентификации.

Горячими также считаются локальные кошельки. У них более высокий уровень защиты. Секретные ключи хранятся на жестком диске ПК пользователя, но при этом кошельки имеют подключение к интернету. Поэтому их нельзя считать полностью безопасным способом хранения. ПК должен быть мощный и иметь большую оперативную память. Однако поломка жесткого диска может привести к потере ключей и как следствие валюты. Неудобством этих кошельков является необходимость постоянной синхронизации с сетью. Локальные кошельки бывают толстые (производят загрузку блокчейн цепочки после запуска и установки) и тонкие (онлайн-синхронизация с сервера без загрузки блокчейн сети).

Толстые: Ethereum Wallet и Bitcoin Core.

Тонкие: Electrum, Exodus и Jaxx.

Холодный. Это тип хранение предполагает, что ключи хранятся на вашем личном устройстве и не доступны извне. Самыми безопасными кошельками хранения принято считать аппаратные кошельки. Их устанавливают на отдельное электронное устройство, аппаратный бумажник. Данные хранятся на устройстве без доступа к сети. Этот тип кошельков поддерживает функцию восстановления в случае кражи или потери устройства. Для работы устройство необходимо подключить к ПК через USB-разъем.

Другой вид холодных кошельков – это бумажные кошельки. Кошелёк представляет собой пластиковую карточку, на поверхность которой нанесен биткоин-адрес и 2 QR-кода (первый код даёт ссылку на биткоин-адрес, а второй представляет собой закрытую цифровую подпись, которая необходима при проведении финансовой операции).

Лучшим вариантом хранения является совместное использование кошельков разных типов. Горячие кошельки идеально подходят для хранения минимального количества, необходимого в повседневной жизни, а основной объём лучше хранить в холодном хранилище.