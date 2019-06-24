Кибербуллинг

Кибербулллинг – это вид травли, который осуществляется индивидом или группой с помощью интернета. Преследование происходит на форумах, в социальных сетях и онлайн-играх. Статистика, представленная компанией

Microsoft

, показывает, что большая часть подростков в Российской Федерации страдают от кибербуллинга в повседневной жизни. В интернете используют те же формы психологического насилия, что и при травле в реальной жизни. Несмотря на то, что в кибербуллинге нет физического насилия, человек испытывает постоянное моральное давление. Шантаж, клевета и угрозы отражаются на психическом здоровье жертвы. В большинстве случаев жертвами становятся подростки и дети. Частым последствием кибербуллинга является депрессия. У детей и подростков, которые подвергались преследованием, чаще появляются суицидальные мысли.