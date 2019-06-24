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Профилактика преступлений
Кибербуллинг
24.06.2019
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Кибербулллинг – это вид травли, который осуществляется индивидом или группой с помощью интернета. Преследование происходит на форумах, в социальных сетях и онлайн-играх. Статистика, представленная компанией Microsoft, показывает, что большая часть подростков в Российской Федерации страдают от кибербуллинга в повседневной жизни. В интернете используют те же формы психологического насилия, что и при травле в реальной жизни. Несмотря на то, что в кибербуллинге нет физического насилия, человек испытывает постоянное моральное давление. Шантаж, клевета и угрозы отражаются на психическом здоровье жертвы. В большинстве случаев жертвами становятся подростки и дети. Частым последствием кибербуллинга является депрессия. У детей и подростков, которые подвергались преследованием, чаще появляются суицидальные мысли.
Как происходит кибербуллинг?
Часто участники травли создают специальные группы в социальных сетях, которые посвящены издевательству над определённым человеком. На таких страницах размещают карикатуры, унизительные фото и видео жертв. Участники травли придумывают им ужасные прозвища. Часто жертвы получают сообщения с угрозами и оскорблениями.
Чем опасна травля в интернете?
Отсутствие границ
В сети нет границ. Чтобы стать участником травли, не нужно знать жертву лично. Травля может происходить круглосуточно.
Безнаказанность
Многие участники травли используют фейковые аккаунты. Так намного легче присоединиться к травле и сохранить анонимность.
Быстрое рост участников травли
Информация в сети распространяется молниеносно. Это позволяет быстро привлечь огромное число людей к травле. Когда процесс запущен, его трудно остановить. Жертва испытывает постоянное давление со стороны окружающих.
Как избежать кибербуллинга?
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Не стоит распространять свои личные данные в открытом доступе.
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Используйте настройки приватности в своих социальных сетях.
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Родителям необходимо интересоваться всеми сферами жизни своих детей.
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Детям и подросткам следует обращаться за помощью к родителям.
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В России есть горячая линия для подростков, которые стали объектами травли.