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Профилактика преступлений

Кибербуллинг

24.06.2019
16
ИП 212-79 «Аврора ДА»
Производитель:
Аругс-Спект
Страна:
Россия
716

Кибербулллинг – это вид травли, который осуществляется индивидом или группой с помощью интернета. Преследование происходит на форумах, в социальных сетях и онлайн-играх. Статистика, представленная компанией Microsoft, показывает, что большая часть подростков в Российской Федерации страдают от кибербуллинга в повседневной жизни. В интернете используют те же формы психологического насилия, что и при травле в реальной жизни. Несмотря на то, что в кибербуллинге нет физического насилия, человек испытывает постоянное моральное давление. Шантаж, клевета и угрозы отражаются на психическом здоровье жертвы. В большинстве случаев жертвами становятся подростки и дети. Частым последствием кибербуллинга является депрессия. У детей и подростков, которые подвергались преследованием, чаще появляются суицидальные мысли.

Как происходит кибербуллинг?

Часто участники травли создают специальные группы в социальных сетях, которые посвящены издевательству над определённым человеком. На таких страницах размещают карикатуры, унизительные фото и видео жертв. Участники травли придумывают им ужасные прозвища. Часто жертвы получают сообщения с угрозами и оскорблениями.

Чем опасна травля в интернете?

Отсутствие границ

В сети нет границ. Чтобы стать участником травли, не нужно знать жертву лично. Травля может происходить круглосуточно.

Безнаказанность

Многие участники травли используют фейковые аккаунты. Так намного легче присоединиться к травле и сохранить анонимность.

Быстрое рост участников травли

Информация в сети распространяется молниеносно. Это позволяет быстро привлечь огромное число людей к травле. Когда процесс запущен, его трудно остановить. Жертва испытывает постоянное давление со стороны окружающих.

Как избежать кибербуллинга?

  • Не стоит распространять свои личные данные в открытом доступе.

  • Используйте настройки приватности в своих социальных сетях.

  • Родителям необходимо интересоваться всеми сферами жизни своих детей.

  • Детям и подросткам следует обращаться за помощью к родителям.

  • В России есть горячая линия для подростков, которые стали объектами травли.