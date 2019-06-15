Если у вас есть вопросы или предложения, напишите нам
Интервью
Основные тенденции в области безопасного контроля доступа
Интервью с Евгением Питолиным (Лаборатория Касперского)
Все Интервью
Новости
Приказ МЧС России №374 о принятии на снабжение ПАК «Стрелец-Мониторинг»
TerraLink — авторизованный дистрибьютор линейки принтеров HID FARGO в СНГ
Все Новости
Вопросы и предложения
Отправить
Спасибо, ваш запрос отправлен!
Ответ придет на указанную вами почту
9 C°
Без рубрики

Как защитить свою банковскую карту

15.06.2019
68
ИП 212-79 «Аврора ДА»
Производитель:
Аругс-Спект
Страна:
Россия
716

Сегодня злоумышленники придумывает все более изворотливые способы мошенничества с банковскими картами: телефонное мошенничество, интернет-мошенничество, мошенничество с пластиковыми картами и мошенничество при операциях с банкоматами. Существует несколько базовых правил, которые помогут вам защитить свою банковскую карту.

Как использовать карту

  1. Новую карту необходимо подписывать при получении.
  2. Никому не сообщайте PIN-код и данные своей карты: номер, срок действия и CVC код.
  3. Всегда проверяйте на месте ли ваши банковские карты.
  4. Копии документов, где прописан номер карты, необходимо уничтожать.
  5. Заучите ваш PIN-код наизусть.
  6. Не делитесь информацией о своей карте с третьими лицами. Эти данные могут использовать мошенники.
  7. Никогда не сообщайте пароль доступа к своему счету через интернет.
  8. Предоставляйте информацию о счёте только при совершении покупки с его использованием.

Банкоматы

  • Снимайте деньги в банкоматах, которые установлены в людных местах (ТРЦ, вокзал, аэропорт, отделение банка)
  • Не снимайте деньги в присутствии подозрительных лиц.
  • Не используйте банкомат, конструкция которого кажется Вам необычной и подозрительной (банкоматы-фальшивки).
  • Не используйте банкомат, в который не вставляется карта.
  • При наборе PIN-кода убедитесь, что никто не видит порядок набора цифр.

Онлайн платежи

1. Установите и не забывайте обновлять лицензионное антивирусное ПО.

2. Никому не сообщайте данные своей карты: номер, CVC код и срок действия, а также одноразовые СМС-пароли (подтверждение онлайн покупки)

3. Проверяйте название сайтов онлайн-магазинов. Совершайте покупки только в проверенных магазинах.

4. Не оплачивайте услуги через третьих лиц, которые предлагают скидки. Особенно внимательными нужно быть при покупке авиабилетов и бронирование жилья.

5. Используйте только свои гаджеты для оформления интернет-покупок.

Покупки в точках продаж

1.Не покупайте товары с помощью вашей карты в подозрительных точках продажи.

2.Оплата по карте должна проходить только под вашем наблюдением.

3. Вводя PIN-код при покупке, убедитесь, что никто не видит порядок набора цифр.

4.Проверяйте сумму в чеке перед его подписанием.