Как защитить свою банковскую карту
Сегодня злоумышленники придумывает все более изворотливые способы мошенничества с банковскими картами: телефонное мошенничество, интернет-мошенничество, мошенничество с пластиковыми картами и мошенничество при операциях с банкоматами. Существует несколько базовых правил, которые помогут вам защитить свою банковскую карту.
Как использовать карту
- Новую карту необходимо подписывать при получении.
- Никому не сообщайте PIN-код и данные своей карты: номер, срок действия и CVC код.
- Всегда проверяйте на месте ли ваши банковские карты.
- Копии документов, где прописан номер карты, необходимо уничтожать.
- Заучите ваш PIN-код наизусть.
- Не делитесь информацией о своей карте с третьими лицами. Эти данные могут использовать мошенники.
- Никогда не сообщайте пароль доступа к своему счету через интернет.
- Предоставляйте информацию о счёте только при совершении покупки с его использованием.
Банкоматы
- Снимайте деньги в банкоматах, которые установлены в людных местах (ТРЦ, вокзал, аэропорт, отделение банка)
- Не снимайте деньги в присутствии подозрительных лиц.
- Не используйте банкомат, конструкция которого кажется Вам необычной и подозрительной (банкоматы-фальшивки).
- Не используйте банкомат, в который не вставляется карта.
- При наборе PIN-кода убедитесь, что никто не видит порядок набора цифр.
Онлайн платежи
1. Установите и не забывайте обновлять лицензионное антивирусное ПО.
2. Никому не сообщайте данные своей карты: номер, CVC код и срок действия, а также одноразовые СМС-пароли (подтверждение онлайн покупки)
3. Проверяйте название сайтов онлайн-магазинов. Совершайте покупки только в проверенных магазинах.
4. Не оплачивайте услуги через третьих лиц, которые предлагают скидки. Особенно внимательными нужно быть при покупке авиабилетов и бронирование жилья.
5. Используйте только свои гаджеты для оформления интернет-покупок.
Покупки в точках продаж
1.Не покупайте товары с помощью вашей карты в подозрительных точках продажи.
2.Оплата по карте должна проходить только под вашем наблюдением.
3. Вводя PIN-код при покупке, убедитесь, что никто не видит порядок набора цифр.
4.Проверяйте сумму в чеке перед его подписанием.