Как защитить свою банковскую карту

Сегодня злоумышленники придумывает все более изворотливые способы мошенничества с банковскими картами: телефонное мошенничество, интернет-мошенничество, мошенничество с пластиковыми картами и мошенничество при операциях с банкоматами. Существует несколько базовых правил, которые помогут вам защитить свою банковскую карту.

Как использовать карту

Новую карту необходимо подписывать при получении. Никому не сообщайте PIN-код и данные своей карты: номер, срок действия и CVC код. Всегда проверяйте на месте ли ваши банковские карты. Копии документов, где прописан номер карты, необходимо уничтожать. Заучите ваш PIN-код наизусть. Не делитесь информацией о своей карте с третьими лицами. Эти данные могут использовать мошенники. Никогда не сообщайте пароль доступа к своему счету через интернет. Предоставляйте информацию о счёте только при совершении покупки с его использованием.

Банкоматы

Снимайте деньги в банкоматах, которые установлены в людных местах (ТРЦ, вокзал, аэропорт, отделение банка)

Не снимайте деньги в присутствии подозрительных лиц.

Не используйте банкомат, конструкция которого кажется Вам необычной и подозрительной (банкоматы-фальшивки).

Не используйте банкомат, в который не вставляется карта.

При наборе PIN-кода убедитесь, что никто не видит порядок набора цифр.

Онлайн платежи

1. Установите и не забывайте обновлять лицензионное антивирусное ПО.

2. Никому не сообщайте данные своей карты: номер, CVC код и срок действия, а также одноразовые СМС-пароли (подтверждение онлайн покупки)

3. Проверяйте название сайтов онлайн-магазинов. Совершайте покупки только в проверенных магазинах.

4. Не оплачивайте услуги через третьих лиц, которые предлагают скидки. Особенно внимательными нужно быть при покупке авиабилетов и бронирование жилья.

5. Используйте только свои гаджеты для оформления интернет-покупок.

Покупки в точках продаж

1.Не покупайте товары с помощью вашей карты в подозрительных точках продажи.

2.Оплата по карте должна проходить только под вашем наблюдением.

3. Вводя PIN-код при покупке, убедитесь, что никто не видит порядок набора цифр.

4.Проверяйте сумму в чеке перед его подписанием.