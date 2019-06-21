Как защитить свое интернет-соединение. Правила

Защита своего Интернет-соединения – это непростая задача. Если к роутеру вы подключаете только ноутбук, то защита сети не будет вызывать много трудностей. Однако если к сети подключить ещё пару смартфонов, планшет, ПК и телевизор Smart TV, то защитить свою сеть уже не так просто. Тем более многие эти устройства легко взломать. Подключение к интернету большинства гаджетов и ПК происходит через беспроводное соединение. Если ваш маршрутизатор не будет защищён, то и остальные устройства останутся без защиты. Однако если Вы не владеете никакой секретной информацией, то Вас вряд ли захотят взламывать. Существует несколько простых правил, которые помогут Вам контролировать свою сеть, а ваш роутер не станет точкой доступа ваших соседей.

Правила

Пароль для доступа к роутеру

Надёжный пароль позволяет улучшить защиту маршрутизатора. Детальная инструкция по изменению пароля обычно представлена в руководстве пользователя.

Имя и пароль для Wi-Fi-сети

Уникальное имя позволит Вам легко распознать свою сеть среди других, а надёжный пароль повысит уровень её безопасности.

Создайте гостевую сеть

Сегодня в современных маршрутизаторах появилась функция создания гостевой сети, благодаря которой незащищенные устройства не смогут подключиться к вашей домашней сети. При этом ваши гости смогут выйти в Интернет.

Сделайте вашу сеть невидимой

Скрытие имя сети повышает степень её защищенности.

Уменьшите радиус сигнала

Сигнал сети, принимаемый только в пределах определённой квартиры или комнаты, позволяет сделать вашу сеть не такой заметной для ваших соседей.

Отключите функцию WPS

Функция полуавтоматической настройки сети создана, чтобы упросить процесс создание сети. Однако она очень уязвима и позволяет посторонним легко использовать вашу сеть.

Отключите функцию удалённого доступа

Благодаря этой функции посторонние не смогут подключиться к вашему роутеру через интернет.

Включите функцию Firewall

Firewall защищает вашу сеть от возможных атак. Данная функция также может называться «Сетевой экран» или «Брандмауэр».

Обновление прошивки роутера

Регулярное обновление прошивки позволяет уменьшить риск атаки сети.

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Включить шифрование

Маршрутизаторы поддерживают несколько методов шифрования данных, передаваемых по сети. Методы: WPA, WPA2 и WEP. Первые два более надёжные.

Фильтр по MAC-адресам

Данная функция позволяет отфильтровать доступ устройств по MAC-адресам. Любое устройство с сетевым интерфейсам или картой имеет такой адрес.

VPN

VPN-сервисы создают так называемый шифрованный туннель, который обеспечивает безопасную передачу данных между сервером и устройствами. Все гаджеты и устройства в вашей сети защищены.

Соблюдая эти простые правила, вы защитите своё Интернет-соединение и будете уверены, что только вы и члены вашей семьи могут подключиться к сети.