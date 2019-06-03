Дроны на службе безопасности
Современные технологии прочно вошли в нашу жизнь и во все её сферы.
Безопасность не стала исключением. Сегодня беспилотники используются в
разведке, для нанесения точечных ударов, а также для мониторинга
пожароопасных ситуаций. Министерство чрезвычайных ситуаций рассматривают
беспилотники как основной элемент своего дальнейшего развития. Дрон
управляется человеком дистанционно, что позволяет проводить разведку в
горячих точках, не подвергая опасности человеческую жизнь. Более того,
полёт дрона обходится в несколько раз дешевле, чем других летающих
устройств.
Реальный вклад дронов в сферу безопасности очень сложно переоценить, поскольку они обладают многими преимуществами:
· Осуществление полётов возможно практически в любых погодных условиях (дождь, мороз, жара);
· автономный полёт более 60 минут;
· быстро набирает высоту до 500 м со скоростью 60 км/час;
· бесшумное перемещение;
· высокое качество видео- и фотосъемки;
· отчёт в режиме онлайн;
· умные датчики позволяют определить реальные GPS-координаты
беспилотника, а также среду, в которой он находится в данный момент.
Беспилотники могут значительно повысить эффективность
поисково-спасательных мероприятий и быстро определить очаг стихийного
бедствия, что позволяет провести эвакуацию заблаговременно. Более того,
опытные врачи могут использовать дроны для оказания первой помощи
онлайн. В свою очередь правоохранительные органы могут применить
беспилотники, чтобы контролировать перемещение преступника, и ускорить
процесс поимки.
Беспилотники могут стать основой комплекса мер предупреждения
преступности в современном обществе. Сфера мониторинга и контроля
беспилотника в несколько раз больше, чем у новейших систем
видеонаблюдения. Особенно удобно использовать дрон для патрулирования
объектов с большой территорией: склады, заводы, и другие логистические и
промышленные объекты. Профессиональный охранный аэромониторинг– это
превентивная мера, которая позволяет значительно минимизировать риск
посягательства на частную собственность. Встроенный тепловизор,
позволяет достичь высокого уровня защиты.
«Умный» и быстрый гаджет не оставит без внимания ни единого метра
территории наблюдения. Беспилотники должны быть внедрены в работу
большинства служб, от которых зависит жизнь и безопасность людей.