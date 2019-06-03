Дроны на службе безопасности

Современные технологии прочно вошли в нашу жизнь и во все её сферы.

Безопасность не стала исключением. Сегодня беспилотники используются в

разведке, для нанесения точечных ударов, а также для мониторинга

пожароопасных ситуаций. Министерство чрезвычайных ситуаций рассматривают

беспилотники как основной элемент своего дальнейшего развития. Дрон

управляется человеком дистанционно, что позволяет проводить разведку в

горячих точках, не подвергая опасности человеческую жизнь. Более того,

полёт дрона обходится в несколько раз дешевле, чем других летающих

устройств.

Преимущества дронов

Реальный вклад дронов в сферу безопасности очень сложно переоценить, поскольку они обладают многими преимуществами:

· Осуществление полётов возможно практически в любых погодных условиях (дождь, мороз, жара);

· автономный полёт более 60 минут;

· быстро набирает высоту до 500 м со скоростью 60 км/час;

· бесшумное перемещение;

· высокое качество видео- и фотосъемки;

· отчёт в режиме онлайн;

· умные датчики позволяют определить реальные GPS-координаты

беспилотника, а также среду, в которой он находится в данный момент.

Возможные сферы, где применение дронов изменит жизнь

Беспилотники могут значительно повысить эффективность

поисково-спасательных мероприятий и быстро определить очаг стихийного

бедствия, что позволяет провести эвакуацию заблаговременно. Более того,

опытные врачи могут использовать дроны для оказания первой помощи

онлайн. В свою очередь правоохранительные органы могут применить

беспилотники, чтобы контролировать перемещение преступника, и ускорить

процесс поимки.

Будущее беспилотников в сфере охраны объектов различного тип.



Беспилотники могут стать основой комплекса мер предупреждения

преступности в современном обществе. Сфера мониторинга и контроля

беспилотника в несколько раз больше, чем у новейших систем

видеонаблюдения. Особенно удобно использовать дрон для патрулирования

объектов с большой территорией: склады, заводы, и другие логистические и

промышленные объекты. Профессиональный охранный аэромониторинг– это

превентивная мера, которая позволяет значительно минимизировать риск

посягательства на частную собственность. Встроенный тепловизор,

позволяет достичь высокого уровня защиты.

«Умный» и быстрый гаджет не оставит без внимания ни единого метра

территории наблюдения. Беспилотники должны быть внедрены в работу

большинства служб, от которых зависит жизнь и безопасность людей.