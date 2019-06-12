Дополненная реальность на службе безопасности

Сегодня дополненную реальность рассматривают как неотъемлемую частью развития и усовершенствования системы безопасности. Дополненная реальность ­– это технология, дополняющая реальный окружающий мир цифровыми данными с помощью ПО и машинных сенсоров. Для дополнения реальности­ используют специальное оборудование: шлемы, очки и планшеты. Многие ведущие компании, такие как Microsoft, Apple, Intel и Google, активно разрабатывают и выпускают новые гаджеты.

Как работает дополненная реальность?

· Камера устройства сканирует изображение реального объекта.

· ПО устройства идентифицирует и анализирует изображение.

· ПО вычисляет видимое дополнение для данного изображения.

· ПО объединяет реальное изображение с его дополнением.

· ПО выводит полученное изображение на экран устройства.

Дополненная реальность не только показывает поступающие данные, но и позволяет управлять ими голосом, жестами или с помощью сенсорного экрана в режиме реального времени.

Перспективы развития дополненной реальности в сфере безопасности?

Динамичное развитие современных технологий позволяет использовать самые новейшие и перспективные разработки для обеспечения безопасности. Преимущества дополненной реальности:

· позволяет оператору службы охраны не быть привязанному к своему рабочему месту;

· позволяет отказаться от системы централизованных пунктов круглосуточного наблюдения;

· всеобъемлющий анализ информации, которая доступна пользователю;

· привязка всей необходимой цифровой информации физической реальности к пользователю с помощью простых жестов;

· постоянный процесс отслеживания взгляда благодаря специальным датчиком;

· центральный пост автоматически получает информацию о местонахождении оператора

Благодаря шлему виртуальной реальности работник службы охраны может передавать видимое им изображение другим пользователям для оценки ситуации, а также может получать инструкции в формате текстовых сообщений о том какие действия ему необходимо предпринять.

Проблемы внедрения шлемов виртуальной реальности

· нельзя долго работать в автономном режиме (недостаточная ёмкость аккумулятора);

· высокая стоимость (цены начинаются от 3000 долларов);

· трудности использования устройства вне помещений;

· большой вес и громоздкость устройства (быстро устают глаза от ношения устройства);

· угол обзора недостаточно большой;

· отсутствует возможность использовать инфракрасные лазерные датчики.

Сегодня разработчики устройств работают над усовершенствованием приборов. В будущем устройства визуализации будут иметь меньший вес и станут более доступными.

Польза использования гаджетов дополненной реальности в сфере обеспечения безопасности

Технология дополненной реальности – это реальная возможность получить эффективное работающее решение и быстро проинформировать все службы об имеющихся нарушениях. Внедрение данной технологии позволит снизить уровень коррупции при составлении смет для масштабных систем безопасности. Дополненная реальность позволяет контролировать ситуацию на территории с большой площадью и легко получать все необходимы данные.