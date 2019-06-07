Безопасность ребенка в летнем лагере

С приходом лета наступает любимая пора всех детей –Дети находятся в предвкушении предстоящего отдыха, а родителямпредстоит выбрать лучший вариант отдыха для их чада. Сегодня на рынкепредставлено тысячи детских лагерей, которые предлагают интересныеразноплановые программы: развлекательные, оздоровительные и дажеучебные. Программа имеет немаловажное значение при выборе лагеря, однакоособое внимание родителям следует обратить на систему безопасностиорганизации.

Выбирая лагерь, родители должны быть уверены, что их ребёнок будет находиться под охраной 24/7, иметь возможность воспользоваться медицинской помощью в любое время, а также активно отдыхать под присмотром вожатых.



Охрана территории

На территории лагеря должны работать контрольно-пропускные пункты.

Охрана территории должна вестись круглосуточно. Наличие системы

видеонаблюдения – это неотъемлемая часть всестороннего комплекса

обеспечения безопасности в лагере. Родители и работники лагеря не имеют

права находится на территории лагеря без разрешения руководства или

специального пропуска. Дети не должны покидать территорию без

сопровождения работника лагеря или родителей.

Медицинская помощь

Перед тем как поехать в лагерь, ребёнок должен получить медицинскую справку

– подтверждение, что он полностью здорово. Однако в жизни случается

разное, и может возникнуть ситуация, когда ребёнку будет необходима

медицинская помощь. Высококвалифицированный медицинский работник сможет

оказать первую помощь и максимально снизить риски для здоровья ребёнка.

Безопасность во время активного отдыха

Сотрудники лагеря должны обеспечить 100% безопасность детей на воде.

На территории должны быть предусмотрены специальные места для купания:

бассейн, водоём, река или море. В случае открытых водоёмов и моря место

для купания огораживают с помощью сетей или верёвок с буйками. Дно

должно быть чистым и пологим. Детям, которые не умеют плавать, должно

быть предоставлено специальное снаряжение: жилет, круг или нарукавники.



В зависимости от вида отдыха сотрудники должны проводить инструктаж,

например о безопасном спорте,правилах поведения во время экскурсии или

на воде, а также основах противопожарной безопасности.

ВАЖНО!Безопасность вашего ребенка в лагере зависит от вас самих.

Родители должны объяснить ребёнку основы безопасности и важность

соблюдения правил во время нахождения в лагере.